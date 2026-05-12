Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los casos de hantavirus en el 'MV Hondius'

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado de forma contundente al Gobierno central de haber procedido a ocultar deliberadamente la existencia de positivos por hantavirus a bordo del buque MV Hondius. Esta embarcación zarpó en la tarde de este lunes desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife, una vez concluido el dispositivo de evacuación organizado por las autoridades estatales.

Durante la sesión de control celebrada en el Pleno del Parlamento autonómico, Clavijo ha respondido a las preguntas de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Coalición Canaria (CC). El jefe del Ejecutivo insular ha señalado que en el Ministerio de Sanidad "sabían que había contagiados en el buque", calificando la actuación de la Administración estatal como una "gran mentira". Para respaldar su acusación, se ha referido a las informaciones publicadas que confirman el positivo de un ciudadano estadounidense que viajaba en la embarcación.

En su intervención, Clavijo ha lamentado la situación, asegurando que se trata de un "día triste" tanto para el archipiélago como para la propia "democracia". A su juicio, ocultar una información que "era determinante" demuestra que principios fundamentales en la relación entre administraciones, como la lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer, se han visto completamente quebrados.

El dirigente autonómico ha recordado que el Gobierno de Canarias solicitó desde el primer momento que se realizaran test a los pasajeros en el propio crucero, siguiendo la recomendación de expertos como Basilio Valladares, fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales. Asimismo, propusieron que la evacuación se llevara a cabo "en un solo día", un plan que consideraban factible utilizando los dos aviones fletados por los Países Bajos. Sin embargo, la situación "se complicó" y se impuso el atraque en el puerto.

"No querían test en el buque porque se les iba a destapar la gran mentira", ha sentenciado Clavijo. El presidente canario ha insistido en que su Ejecutivo únicamente pedía "respeto y dignidad" en la gestión de esta crisis sanitaria, y que a cambio solo ha obtenido "mentira y ocultación" por parte del Gabinete de Pedro Sánchez.

Por su parte, el portavoz parlamentario de AHI, Raúl Acosta, ha respaldado la postura del presidente, afirmando que "nadie" está en condiciones de "dar lecciones de solidaridad" al pueblo canario. Acosta ha recordado que las islas han afrontado "en solitario" los graves problemas derivados de la crisis migratoria, lamentando que ahora se les pretenda "señalar con el dedo". Además, ha afeado al Gobierno central la toma de decisiones de "manera unilateral", prescindiendo de la "máxima coordinación" y sin informar de manera debida a las instituciones locales.

Finalmente, el presidente del Grupo Nacionalista, David Toledo, ha subrayado que Canarias jamás podrá ser tachada de insolidaria. Toledo ha censurado duramente los insultos vertidos desde las Juventudes Socialistas contra Clavijo, exigiendo la retirada de las publicaciones en redes sociales que le calificaban de "rata inmunda" o "escoria". "Preguntar o plantear propuestas para proteger a la población no debe molestar a nadie", ha concluido, rechazando cualquier intento de sumisión frente a las imposiciones de Madrid.