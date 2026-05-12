Clavijo defiende el 'Decreto Canarias' para reactivar la economía y mejorar los salarios

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado la sesión de control en el Pleno del Parlamento autonómico para defender la urgente necesidad de sacar adelante el denominado Decreto Canarias. Según el jefe del Ejecutivo regional, la aprobación de esta normativa permitiría acelerar el crecimiento económico y consolidar la remontada de los indicadores sociales en el archipiélago, marcando un punto de inflexión para el desarrollo a medio plazo.

Durante su intervención, que respondía a una interpelación formulada por el grupo parlamentario NC-BC, el mandatario autonómico reconoció que los salarios en las islas han alcanzado niveles históricos tanto en el presente ejercicio como en las previsiones para 2025. Sin embargo, admitió que estas cifras todavía resultan insuficientes para paliar las necesidades de las familias, especialmente en un contexto fuertemente marcado por la inflación.

Clavijo subrayó las dificultades estructurales que supone intentar revertir esta situación dentro de una economía fundamentada principalmente en el sector servicios. Por ello, insistió en que el nuevo marco regulatorio es una herramienta indispensable para diversificar el tejido productivo y tratar de generar un escenario donde la riqueza pueda redistribuirse de una manera mucho más eficaz.

En cuanto a los indicadores de exclusión social, el presidente puso en valor que la tasa Arope ha experimentado un descenso del 7,9 % desde el año 2020. Pese a esta mejora, asumió que el Ejecutivo desearía avanzar a mayor velocidad en la erradicación de la escasez de recursos, algo que requiere un marco jurídico estable. En este punto, lamentó que formaciones políticas de la oposición hayan optado por desmarcarse del proceso de negociación y diálogo.

Por su parte, el portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, planteó una dura crítica basada en la paradoja económica que vive el territorio insular. El diputado recordó que Canarias encadena cinco años consecutivos liderando el incremento del PIB a nivel nacional, mientras que de forma paralela registra los segundos sueldos más bajos de toda España, superando únicamente por unos céntimos a la Comunidad de Extremadura.

El representante político cuestionó abiertamente el tono optimista exhibido por el Gobierno. A su juicio, resulta incomprensible celebrar datos macroeconómicos cuando los ciudadanos soportan una de las cestas de la compra más caras del país. Además, recordó que la región sigue liderando las estadísticas en materia de necesidad infantil y sufre una severa crisis de acceso a la vivienda, lo que contrasta con una economía pujante.

Finalmente, Campos concluyó que el problema de fondo no radica en una supuesta falta de recursos en las arcas públicas o en la iniciativa privada, sino en un grave déficit de redistribución. En esta línea, reprochó al gabinete autonómico su tendencia a asociar las subidas salariales exclusivamente a la productividad, ignorando las brechas de desigualdad que, según la oposición, continúan lastrando el progreso real del archipiélago.