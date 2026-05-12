El laberinto financiero de Canarias: cumplir con las reglas mientras el Estado retiene 1.256 millones

La gestión de las cuentas públicas en Canarias se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo frente a un tablero nacional lleno de incógnitas. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha sido clara en el Parlamento: Canarias quiere cumplir, pero no a cualquier precio. Resulta paradójico que, mientras desde Bruselas se pide flexibilidad, el Gobierno central mantenga asfixiadas a comunidades cumplidoras, condicionando la prestación de servicios esenciales a unas reglas del juego que aún no se han dignado a cuantificar para 2026.

La cifra que maneja el presidente Fernando Clavijo no es menor: 1.256 millones de euros que el Estado adeuda al Archipiélago. Hablamos de recursos esenciales para sanidad, educación y políticas sociales que parecen haberse extraviado en los pasillos de Madrid, incluyendo partidas tan sensibles como el plan de empleo para La Palma. Y es que gobernar bajo esta incertidumbre no es solo una dificultad técnica, es un obstáculo directo al bienestar de los canarios. Porque exigir rigor fiscal a una autonomía mientras se le retienen los fondos que legalmente le corresponden es una incoherencia administrativa.

Frente a las críticas de la oposición, que intentan dibujar un escenario de descontrol presupuestario, la realidad apunta hacia un problema de financiación estructural. Culpar a las bajadas de impuestos de la situación actual es ignorar voluntariamente que la verdadera presión sobre la tesorería de Canarias no viene de la libertad fiscal, sino de la desactualización de un sistema de financiación que se ha quedado obsoleto. El futuro de la comunidad no se hipoteca por bajar impuestos, sino por permitir que el Estado convierta la estabilidad financiera en un 'castigo' para quienes hacen sus deberes.

Más gestión, menos relato

La solvencia de Canarias no debería depender de la voluntad política de turno en la Moncloa, sino de un respeto al marco institucional y a las transferencias acordadas. No se puede pedir responsabilidad a una comunidad mientras se le niegan las herramientas para ejercerla.