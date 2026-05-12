El patinazo de la ministra de Sanidad: confunde un simulacro en Palma de Mallorca con Las Palmas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha provocado un desconcierto tras asegurar en el muelle de Granadilla que los protocolos contra el hantavirus no son improvisados. Para justificarlo, citó un simulacro realizado "en Las Palmas el 14 de abril". Sin embargo, nadie en Canarias tenía constancia de esto, ya que, en realidad, la ministra confundió la capital grancanaria con Palma de Mallorca.

El error en los datos

El patinazo no fue solo geográfico, sino también temporal. El ejercicio de emergencia sanitaria al que se refería García tuvo lugar el 16 de abril (y no el 14) en Baleares. Allí sí se realizó un operativo complejo dirigido por Sanidad Exterior con camillas de aislamiento biológico, pero a miles de kilómetros de distancia de donde la ministra situó los hechos durante su intervención en Tenerife.

Falta de rigor ministerial

Resulta bochornoso que, en medio de una crisis sanitaria y con la tensión institucional al límite, la máxima autoridad de Sanidad ni siquiera sepa en qué archipiélago se encuentra. García afirmó que la OMS pone a España como ejemplo y se llena la boca hablando de "orgullo de país" cuando la misma OMS ya ha advertido que podrían haber más casos. Su desconocimiento de la geografía básica y la realidad canaria deja al descubierto una preocupante falta de rigor y una gestión que parece basarse más en el relato político que en hechos reales.