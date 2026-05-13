El 'coste oculto' de la gratuidad: Lanzarote asume 7,5 millones ante el olvido estatal

La gratuidad del transporte público es una medida diseñada para aliviar a las familias. Sin embargo, está dejando un balance financiero complejo en la isla de Lanzarote. Según los datos expuestos en el Parlamento de Canarias, el coste del servicio en la isla ha ascendido a 9,5 millones de euros, impulsado por un crecimiento histórico de viajeros del 61%. Sin embargo, el Estado solo ha aportado 2 millones de euros hasta la fecha. Esta situación obliga a la administración insular a movilizar 7,5 millones de euros de sus propios recursos para cubrir una competencia que debería estar financiada por el Gobierno central.

Los efectos de la demora administrativa

Uno de los puntos críticos que señala Oswaldo Betancort es el retraso en la transferencia de los fondos. Mientras que otras comunidades recibieron las partidas a mitad de año, en el caso de Canarias los fondos estatales no llegaron hasta finales de diciembre. Esta demora no es solo una cuestión de calendario; pues tiene efectos reales en la tesorería insular y en las empresas concesionarias del servicio. La falta de puntualidad administrativa genera una tensión financiera que el Cabildo ha tenido que amortiguar para garantizar que el servicio no se vea interrumpido ni pierda calidad.

Financiación equilibrada

Ahora, el debate se centra en la sostenibilidad de este modelo a largo plazo, ya que mantener una movilidad sostenible y gratuita es un objetivo compartido, pero requiere de una planificación financiera que sea justa con las islas no capitalinas. Los datos indican que Lanzarote está soportando el grueso de una medida estatal, lo que abre la puerta a reclamar un mayor respeto financiero y una planificación que no dependa de fondos extraordinarios de última hora. El reto es lograr que la movilidad no se convierta en una carga desproporcionada para los presupuestos locales.