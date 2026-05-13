El PP de Tinajo propone el reconocimiento oficial para José Tejera, cartero histórico

El Partido Popular de Tinajo ha solicitado formalmente al Ayuntamiento el reconocimiento honorífico a título póstumo de José Tejera Feo, figura clave en la historia del municipio. Para los populares, el 65º aniversario de la cartería es la oportunidad idónea para poner en valor una labor marcada por la cercanía y el compromiso absoluto con sus vecinos.

Desde 1961, Tejera no solo repartió correspondencia, sino que fue el nexo de unión de muchas familias con sus seres queridos en la emigración. "Don José no solo traía las cartas; las leía y ayudaba a quienes no sabían hacerlo, uniendo a Tinajo con sus parientes en América", destaca la coordinadora local, Carmen Camiñas.

Tejera Feo fue una persona servicial y cercana, que durante más de una década desempeñó una labor fundamental en la vida cotidiana de Tinajo, señalan desde el Partido Popular.

La abnegada labor de la familia Tejera, que ha mantenido esta vocación durante décadas, merece una distinción oficial que el pueblo ya le otorga de corazón. Es hora de que las instituciones reconozcan el esfuerzo y la lealtad de quienes construyeron nuestro municipio paso a paso.