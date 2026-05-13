El sector de la vivienda en Canarias dice basta: "Si hay rentabilidad, hay casas; el resto es política"

La asfixia de la edificación: el Estado bloquea la salida a la emergencia habitacional

El sector de la construcción en las islas ha decidido elevar el tono ante lo que considera una parálisis inducida desde la Administración Central. Mientras el Archipiélago se desangra en una crisis de oferta habitacional, la patronal de Las Palmas (AECP) señala directamente al corazón del problema: la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado y una asignación de recursos que, en palabras de su presidenta, María de la Salud Gil, roza lo anecdótico. Frente a los 450 millones de euros que el sector identifica como inversión mínima necesaria, el Plan Estatal apenas proyecta para Canarias unos insuficientes 371 millones.



La brecha entre el BOE y la realidad del suelo

El diagnóstico de la patronal pone el foco en la incapacidad del sector público para seguir el ritmo de la iniciativa privada. A pesar de que el Ejecutivo Canario ha intentado suavizar el marco normativo, la realidad contable es terca: Canarias necesita 12.000 viviendas anuales para cerrar un déficit que no deja de crecer. Durante el último ejercicio, apenas se iniciaron 5.000 inmuebles mientras la creación de nuevos hogares ascendía a 9.000.

Lejos quedan las 30.000 viviendas que el sector era capaz de poner en el mercado en 2007. La diferencia no reside en una pérdida de capacidad técnica, sino en un entorno que ha sustituido la rentabilidad por la incertidumbre presupuestaria. El mensaje de los constructores es nítido: la iniciativa privada solo se detiene ante la falta de rentabilidad, una barrera que hoy asfixia especialmente a la vivienda protegida.

Burocracia y licitaciones: ¿Hacia la nacionalización encubierta?

La gestión de la obra pública ha sido calificada de "caótica" debido a un sistema de licitaciones que parece diseñado para el fracaso. Proyectos redactados en 2024 salen a concurso en 2026 con precios desfasados que no cubren el encarecimiento de los materiales. El resultado es un desierto administrativo: 200 millones de euros en obras quedaron sin adjudicatario en 2025 simplemente porque ninguna empresa puede trabajar a pérdidas.

La AECP denuncia una maniobra recurrente: cuando la licitación queda desierta por sus precios irreales, la Administración recurre a la adjudicación directa a empresas públicas estatales. En esta "encomienda de gestión", el Estado sí acaba pagando el precio de mercado que negó a la empresa privada, lo que el sector describe como una competencia desleal manifiesta.

El coste del "chaleco amarillo"

La patronal advierte que la escenografía política —cascos, chalecos y carteles de obra— no construye hogares. La realidad es que el tejido productivo regional está renunciando a proyectos ante esperas de hasta dos años para una firma de adjudicación. Para los constructores, el riesgo es claro: una confiscación de la iniciativa privada que amenaza con nacionalizar la obra pública mientras la ciudadanía sigue esperando por el techo que la burocracia le niega.