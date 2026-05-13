¿Por qué no se hicieron las PCR? Valladares denuncia el desprecio a la capacidad técnica canaria

A sus 78 años, Basilio Valladares no está para juegos políticos. El veterano catedrático y fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales ha dejado claro que, en la gestión del brote de hantavirus del crucero MV Hondius, la ciencia fue la gran olvidada. Lo que más irrita al experto no es solo la gestión técnica, sino cómo un problema de salud pública terminó convirtiéndose en una "batalla institucional". Para Valladares, el diagnóstico es claro: cuando la política entra por la puerta, la claridad informativa suele saltar por la ventana.

El misterio de las PCR olvidadas

Resulta incomprensible, como señala Valladares, que no se aprovecharan los medios técnicos y humanos de los que Canarias dispone desde hace años. La negativa a realizar pruebas PCR a los ocupantes del crucero —más allá de los que presentaban síntomas— no solo privó a las autoridades de un mapa epidemiológico preciso, sino que ha dejado una fila de preguntas sin respuesta. "Si no querían hacerlas, que lo dijeran y ya está", afirma el científico con una contundencia que debería hacer reflexionar a quienes tomaron las decisiones en Madrid y en las islas.

Un desprecio a la capacidad local

Más allá de los protocolos, Valladares toca una fibra sensible: la sensación de que todavía se mira a Canarias con un trasfondo de "época de las colonias". Denuncia que se haya instalado la idea de que en las islas no se podían realizar esos análisis, un argumento que hiere el orgullo de una comunidad científica que fue pionera en detectar el coronavirus en España. La eficacia en gestión no es solo resolver el problema, es respetar y utilizar el talento que ya tienes en casa, evitando que la desinformación se convierta en el caldo de cultivo ideal para la confusión.