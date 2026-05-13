Tensión en las islas: el desencuentro entre Clavijo y Torres

La tensión en el Parlamento de Canarias ha alcanzado un punto de no retorno. Lo que Fernando Clavijo ha calificado como un "acto de deslealtad sin precedentes" por parte de Ángel Víctor Torres y el Gobierno de España, que ha dejado al descubierto una gestión marcada por el ocultismo y la falta de respeto hacia las instituciones de las Islas.

El presidente canario no ha escatimado en dureza al señalar que el Ejecutivo central ocultó deliberadamente información crítica sobre la situación sanitaria a bordo del MV Hondius. Según denunció el líder canario, se permitió el desembarco de 150 pasajeros en el puerto de Granadilla bajo una sombra de incertidumbre, tras conocerse la existencia de un supuesto caso positivo que el Ministerio de Sanidad no comunicó a las autoridades locales. "Es triste que quien fue presidente de esta tierra oculte información a los canarios", sentenció Clavijo, señalando directamente a Torres, un expresidente a quien aparentemente nunca le importaron los canarios.

Desde la bancada nacionalista y sus socios de gobierno, la indignación es total. Se acusa a Torres de priorizar las órdenes de Madrid por encima de la seguridad y la dignidad del pueblo Canarias. Mientras el ministro intenta escudarse en una supuesta "obligación moral" y en directrices de la OMS para justificar el operativo, la realidad que percibe el Gobierno autonómico es la de un atropello a la soberanía de las islas.

Clavijo ha sido tajante: Canarias no aceptará lecciones de solidaridad de quienes gestionan a espaldas de la población, utilizando el miedo y la falta de transparencia como herramientas políticas. El sentimiento en la Cámara es de profunda decepción ante un Torres que, a juicio del Ejecutivo regional, ha preferido el conflicto y la sumisión a Madrid antes que la lealtad que debe a su propia tierra.