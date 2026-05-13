Torres ve "conspiranoico" a Clavijo y habla de una reunión "muy tensa"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha arremetido contra el presidente de Islas Canarias, Fernando Clavijo, después de que este denunciara una supuesta falta de transparencia del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria relacionada con el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

Torres ha acusado al dirigente canario de mantener una actitud "conspiranoica" y ha llegado a calificar de "error político" su actuación durante las últimas horas de la crisis. El ministro sostuvo además que Clavijo "se ha visto arrinconado" y que decidió "atacar a otros para defenderse" después de acusar al Ejecutivo central de "ocultar" contagios relacionados con el brote.

Según el ministro, "no había ningún positivo" que esconder y se preguntó "dónde está buscando un resquicio a ver si encuentra algún error, cuando el principal error es decir que no vas a autorizar un barco que viene con personas que precisan llegar a muelle cuanto antes y te enrocas en ese error".

La tensión por el fondeo del barco

Las declaraciones de Torres llegan después de varios días de polémica por la gestión del Gobierno y el desembarco de los pasajeros del crucero en Tenerife. Clavijo expresó públicamente sus dudas sobre la información trasladada por el Ejecutivo central y mostró su rechazo inicial al fondeo del buque en el archipiélago.

El ministro aseguró además que la reunión mantenida el sábado entre representantes del Gobierno y el presidente canario fue "muy tensa". Según relató, la principal preocupación de Clavijo era que el barco abandonara las islas el domingo por la noche, algo que, según explicó Torres, no podía hacerse porque toda la operativa estaba prevista para completarse el lunes, tras el repostaje y la repatriación de los pasajeros.

Torres también criticó que el presidente canario anunciara posteriormente en rueda de prensa su negativa a autorizar el fondeo del barco, una decisión que calificó de "desorbitada".

La situación de los pasajeros aislados

Por otro lado, el ministro se ha referido a la situación de los 14 españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Según explicó, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comunicó que finalmente los 42 días de seguimiento comenzarán a contabilizarse desde el pasado 10 de mayo.

Preguntado por la situación de los 13 pasajeros que han dado negativo, Torres señaló que serán las autoridades sanitarias las que determinen cómo debe continuar la cuarentena, una medida que, según indicó, se encuentra actualmente "blindada judicialmente".