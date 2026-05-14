Acuerdo histórico para blindar las ayudas a los pensionistas en Canarias

La política, cuando se hace con altura de miras, sirve para solucionar problemas reales, y eso es precisamente lo que ha ocurrido hoy. El Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central han logrado cerrar un acuerdo estratégico que despeja cualquier duda sobre el futuro de las ayudas económicas para los sectores más vulnerables de nuestras ocho islas.

Hasta ahora, existía una "espada de Damocles" jurídica: el riesgo de que el Tribunal Constitucional anulara las mejoras en las pensiones aprobadas por Canarias por un simple conflicto de competencias. Sin embargo, gracias a la voluntad de diálogo institucional, se ha conseguido blindar estas partidas. El Gobierno regional ha aceptado retocar ciertos artículos técnicos de sus presupuestos para 2026, asegurando así que nuestros pensionistas cobren el máximo posible sin miedo a que un juez les retire el complemento por superar los topes estatales.

Responsabilidad y lealtad a Canarias

Este movimiento no es solo una cuestión de leyes; es, sobre todo, un ejercicio de responsabilidad y lealtad con los canarios. Con la firma en la Comisión Bilateral, se acaba con la incertidumbre que pesaba sobre miles de familias que dependen de estas prestaciones para su sustento diario. Aunque el ministro Ángel Víctor Torres ha sacado pecho hablando de "diálogo permanente", lo cierto es que la clave ha estado en la firmeza de Canarias para defender una hoja de ruta económica que no deje a nadie atrás.

En definitiva, las políticas de bienestar canarias caminan ahora de la mano con la regulación nacional, pero manteniendo intacta nuestra capacidad de ayudar directamente a las rentas más bajas. Es un paso adelante que trae la tranquilidad necesaria a los hogares de Canarias y refuerza la idea de que, por encima de las siglas, debe estar siempre la seguridad de nuestros mayores.