El IPC en Canarias encadena dos meses al alza y se sitúa en el 3% durante abril

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha vuelto a confirmar la resistencia a la baja del coste de la vida en España, con especial incidencia en algunas regiones. En el mes de abril, el indicador se ha incrementado un 3% en la Comunidad de Canarias en su tasa interanual. Este dato, que se mantiene en línea con los registros del mes anterior, ha sido ratificado este viernes a través de los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este nuevo repunte, los precios encadenan ya dos meses consecutivos de subidas en el archipiélago, lo que supone un duro revés para la maltrecha economía de los ciudadanos y la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas. En términos mensuales, la inflación en el territorio insular aumentó un 0,7%, mientras que en el acumulado de lo que va de año la subida se sitúa ya en el 1,3%.

El desglose de los datos refleja que el principal motor de esta escalada inflacionaria se encuentra en partidas de primera necesidad y de gran impacto para la economía local. Donde más subieron los precios respecto al mismo mes del año anterior fue en la rúbrica de transportes, que experimentó una preocupante alza del 7,7%, lo que representa un aumento de 3,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada en marzo. Le siguen muy de cerca los restaurantes y servicios de alojamiento, con un encarecimiento del 4,9%, a pesar de ceder tres décimas.

Otras áreas que también han castigado la cartera de los canarios incluyen los seguros y servicios financieros, que suben un 3,9% (medio punto más que el mes previo), y el sector de las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un incremento del 3,5%. Estas cifras evidencian que la pérdida de poder adquisitivo no se limita a un ámbito aislado, sino que erosiona de forma transversal los ingresos de las familias de las islas.

Si ampliamos el foco al ámbito nacional, el IPC general aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior. Sin embargo, en el conjunto de España, la tasa interanual logró reducirse en dos décimas, situándose en el 3,2%. Esta leve moderación contrasta fuertemente con la rigidez mostrada en territorios como Canarias, donde la insularidad añade costes estructurales que agravan el escenario económico frente al triunfalismo gubernamental.

Al finalizar el mes de abril, la radiografía autonómica muestra importantes disparidades en todo el país. Las tasas más elevadas de inflación las continúan liderando la Comunidad de Madrid, con un 3,8%, seguida por Castilla y León (3,5%) y Castilla-La Mancha (3,4%). En el extremo opuesto del espectro se situaron Extremadura y Asturias, ambas con un 2,7%, junto a la región de La Rioja, que registró un 2,9%.