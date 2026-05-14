Guerra abierta entre Clavijo y el Estado por la gestión del brote de hantavirus

Lo que se vivió este miércoles en la Cámara canaria no fue una comparecencia cualquiera, fue la escenificación de una brecha que parece difícil de cerrar. Y es que, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, compareció a petición propia para explicar su gestión frente al brote de hantavirus que fue detectado en el buque MV Hondius, pero lejos de calmar las aguas, su intervención avivó el fuego de la confrontación política entre el archipiélago y el Estado.

Falta de transparencia

Clavijo no se anduvo con rodeos. Según su relato, el Gobierno central actuó con una preocupante falta de transparencia, llegando a hablar de "ocultación" de información y un desprecio institucional que dejó a Canarias en una posición totalmente vulnerable. "Vienen a tu casa, te desplazan y la factura la pagas tú", afirmó con dureza, justificando así su decisión de apartar al Ejecutivo regional del operativo ante lo que consideró una "imposición" desde Madrid.

Sin embargo, el tono del presidente no convenció a todos. Pues fue recibido con hostilidad por los bloques de la izquierda, que parecieron más preocupados por proteger las siglas de sus partidos que por defender la seguridad de las islas. Luis Campos, de Nueva Canarias, prefirió tildar la legítima defensa de nuestras competencias como una falta de solidaridad, ignorando el riesgo sanitario real.

Por su parte, el portavoz socialista Sebastián Franquis intentó maquillar la inacción del Ministerio con un baile de cifras sobre llamadas y reuniones que, a la hora de la verdad, no sirvieron para coordinar nada con el Gobierno regional.

En definitiva, la crisis sanitaria del hantavirus ha terminado por convertirse en un nuevo campo de batalla político. Mientras el Gobierno canario se mantiene firme en su postura de proteger la sanidad local frente a "decisiones externas", la oposición le afea su falta de humanidad ante una emergencia que afectaba, al fin y al cabo, a personas en situación crítica. Al final, lo que está en juego no es solo un protocolo médico, sino el respeto que Canarias se merece.