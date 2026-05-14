La creación de empresas en Canarias bate su récord histórico en marzo pese al aumento de los cierres

El nacimiento de nuevas sociedades mercantiles en el archipiélago canario ha experimentado un notable impulso durante el tercer mes del año. Según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se constituyeron un total de 506 entidades, lo que representa una subida del 25,9% en tasa interanual. Este volumen de altas sitúa a la región con el mejor dato de su serie histórica para este periodo, y consolida dos meses consecutivos de crecimiento en la iniciativa emprendedora.



Este dinamismo no solo se refleja en la cantidad de firmas abiertas, sino también en el volumen financiero movilizado. En concreto, el capital suscrito para dar vida a estos proyectos superó ligeramente los 8,38 millones de euros. Esta cifra implica un espectacular crecimiento del 98,65% en comparación con el montante desembolsado en el mismo periodo del año anterior, evidenciando una mayor solidez económica de partida en las nuevas iniciativas.

No obstante, el balance empresarial también muestra la otra cara del mercado, dado que la disolución de negocios repuntó de forma significativa. En marzo, un total de 111 compañías cerraron definitivamente sus puertas en las islas, lo que se traduce en un fuerte incremento del 56,3% respecto al año pasado. El análisis pormenorizado detalla que la inmensa mayoría de estas liquidaciones, exactamente 103, se produjeron de manera voluntaria. Solo tres entidades optaron por la fusión con otras sociedades, mientras que las cinco restantes desaparecieron por causas diversas.



El tejido corporativo canario, se muestra más fuerte

Por otra parte, el tejido corporativo ya establecido ha dado muestras de fortalecimiento en su estructura financiera. El número de mercantiles que acometieron una ampliación de capital registró un avance del 5,3% en la región, alcanzando a 60 empresas. Más destacado aún es el volumen económico de dichas operaciones, puesto que el dinero inyectado en estas ampliaciones ascendió a 29,47 millones de euros, una cantidad un 58% superior a la contabilizada doce meses atrás.

Situando las cifras insulares en el contexto nacional, la apertura de negocios aumentó en todas las comunidades autónomas respecto al ejercicio precedente. Castilla-La Mancha lideró el ránking con un alza del 70,63%, seguida por Extremadura y Cataluña. En el extremo opuesto, Baleares y Navarra registraron los avances más modestos. En lo referente a la mortalidad empresarial, Canarias se posicionó como la segunda comunidad donde más creció la destrucción de firmas, únicamente por detrás del territorio extremeño y superando a Castilla y León.