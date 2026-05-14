La Graciosa ya late con fuerza en el himno de Canarias

Lo que ocurrió este jueves en la Comisión parlamentaria no fue solo un trámite administrativo; fue un acto de justicia que los canarios llevábamos tiempo esperando. Y es que todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo para que el himno oficial de nuestra Comunidad deje de mirar hacia otro lado y reconozca a La Graciosa como lo que es: la octava isla del archipiélago. Es un cambio que nace del Estatuto de Autonomía y que, por fin, se hace realidad en los símbolos que nos representan a todos.

El PP reivindica el respeto y la realidad de las ocho islas

En este debate, la postura de nuestro partido ha sido clara y constructiva. La diputada popular Rebeca Paniagua subrayó que esta modificación es un paso fundamental para adaptar nuestras leyes a la "realidad institucional y territorial" que vivimos. Para el Partido Popular, no se trata solo de cambiar una letra, sino de un gesto de "respecto y justicia" hacia los habitantes de La Graciosa, que ahora podrán cantar el himno sintiéndose plenamente representados en cada estrofa.

Un símbolo que une por encima de las siglas

Es gratificante ver que, en temas de identidad y sentimiento, el Parlamento ha sabido estar a la altura. Jesús Ramos (ASG) destacó cómo este tipo de iniciativas logran unir a todos los grupos, algo que también apoyó Cristina Calero desde el Grupo Nacionalista. El texto final del himno queda ahora fijado con esa mención a las "ocho peñas", una referencia directa a La Graciosa que permitirá que el próximo 30 de mayo, Día de Canarias, el himno suene más completo y real que nunca en todos los actos oficiales.

Reconocimiento al ADN de los gracioseros

Más allá del simbolismo, esta reforma es un homenaje a la "resistencia ante la adversidad" que define a la gente de La Graciosa. Como bien se recordó en la sesión, los habitantes de la isla han sabido sacar lo mejor de sí mismos frente a los problemas, marcando un hito histórico. Con esta ley, que se aprobará definitivamente en el Pleno a finales de mes, el Parlamento no solo cambia una canción; reconoce la dignidad de un pueblo que, por derecho propio, ya forma parte inseparable del corazón de Canarias.