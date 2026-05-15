Asfixia financiera en Canarias: 24.000 familias destinan más del 40% de su renta a pagar deudas

Según los últimos datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) publicada por el Banco de España, la presión financiera está asfixiando a Canarias, unas 24.000 familias se ven obligadas a destinar más del 40% de su renta anual bruta exclusivamente a sufragar deudas.

No es un mero bache coyuntural, sino el síntoma de un sistema económico distorsionado. Cuando más de cuatro de cada diez euros ingresados por el esfuerzo de un hogar desaparecen para alimentar compromisos financieros, la capacidad de ahorro, la soberanía individual y la capitalización de las familias deja de existir, en favor de la dependencia estatal.

El veneno de la manipulación monetaria

Para comprender la raíz del problema no basta con la fotografía del desastre, hay que acudir a las causas, esas que la ortodoxia socialdemócrata insiste en soslayar. Las familias canarias sufren por las consecuencias directas del monopolio monetario.

"La deuda es el mecanismo por el cual el presente devora el futuro bajo la falsa promesa de un bienestar inmediato dictado por los planificadores centrales."

La subida drástica de los tipos de interés ejecutada por el Banco Central Europeo (BCE) entre 2022 y 2023 no fue más que la resaca inevitable de una borrachera previa: la emisión masiva e incontrolada de dinero fiat que desató una inflación galopante. Al encarecer artificialmente el precio del crédito para frenar el monstruo inflacionario que ellos mismos crearon, los burócratas de Fráncfort han fulminado el margen de maniobra de las economês domésticas más vulnerables. El resultado en las islas es devastador: en un territorio con una renta media familiar de apenas 37.023 euros anuales, el impacto de una cuota hipotecaria creciente destruye cualquier posibilidad de previsión o acumulación de capital.

La brecha del endeudamiento: los más vulnerables pagan

El informe del supervisor revela una asimetría sangrante que desmonta el discurso de la redistribución estatal. Mientras que los hogares con mayores niveles de patrimonio apenas dedican un 7,8% de sus ingresos a amortizar pasivos, los estratos de menores ingresos se ven forzados a entregar el 21,3% de su renta habitual solo para evitar la morosidad.

En Canarias, la estimación sitúa en 461.000 los hogares que arrastran algún tipo de financiación pendiente. La sumisión al crédito no es aquí una opción de apalancamiento estratégico para la inversión, sino un mecanismo de pura supervivencia frente al coste de la vida. El dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) es demoledor: el 49,8% de la población del Archipiélago carece de capacidad para afrontar un solo gasto imprevisto. Esto no es vulnerabilidad fortuita, es la descapitalización sistemática de una sociedad civil impedida de generar riqueza por una presión fiscal y unas regulaciones que bloquean el emprendimiento interno.

El mercado inmobiliario: la soga del intervencionismo

La vivienda sigue siendo el epicentro del endeudamiento, concentrando el 64,6% del total del pasivo de las familias. La denominada "crisis habitacional" de las Islas no es un fallo intrínseco del mercado libre, sino el resultado directo de la rigidez regulatoria, la inseguridad jurídica de la propiedad privada y la absoluta parálisis en la liberación de suelo. Al restringirse la oferta de manera coactiva, los precios se disparan a máximos históricos, empujando a los ciudadanos a suscribir contratos de deuda a largo plazo.

La lección que tenemos que aprender de esta situación es nítida para quien posea la honestidad intelectual de observarla: el Estado no protege al ciudadano de la incertidumbre económica; el intervencionismo estatal, a través de su manipulación del dinero y del suelo, es el principal arquitecto de su fragilidad. Mientras no se devuelva la soberanía financiera al individuo y se desmantele el entramado regulatorio que encarece la existencia, miles de familias canarias seguirán atrapadas en el ciclo de la servidumbre financiera.