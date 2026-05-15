El Cabildo de Tenerife abre este lunes la pasarela del Padre Anchieta

El Cabildo de Tenerife ha anunciado el fin de una de las obras más esperadas por los conductores del norte de la isla. Este lunes, la pasarela del Padre Anchieta abrirá finalmente al uso público. Esta infraestructura no es solo una obra de ingeniería y arquitectura de vanguardia, sino la pieza clave de la estrategia para descongestionar el tráfico en la autopista del Norte (TF-5) a su paso por el municipio de La Laguna.

Inauguración institucional por todo lo alto

El acto oficial se celebrará a las 09:00 horas y contará con la presencia de las máximas autoridades. Además de la presidenta del Cabildo, asistirán el rector de la ULL, Francisco García, y representantes del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de La Laguna. La apertura al público general está prevista para las 10:30 horas, permitiendo que tanto vecinos como la comunidad universitaria comiencen a disfrutar de un entorno más seguro y fluido.

Un cambio progresivo en la circulación

Durante las primeras 48 horas (lunes y martes), los peatones podrán convivir entre la nueva pasarela y la glorieta inferior. Sin embargo, el cambio definitivo llegará el miércoles, cuando se inicien los trabajos en la parte baja y se cierren definitivamente los 11 pasos de peatones actuales. Este movimiento obligará a que todo el tránsito peatonal se realice por la pasarela, eliminando las interrupciones constantes que sufrían los vehículos y mejorando sustancialmente la capacidad de la rotonda.

Con la puesta en marcha de este proyecto, la pasarela del Padre Anchieta se convierte desde hoy en un símbolo de la Tenerife del futuro: más moderna, más accesible y, sobre todo, más eficiente en su movilidad.