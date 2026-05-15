El Gobierno de Canarias desbloquea el 'hospitalito' de Lanzarote que el PSOE olvidó

El Gobierno de Canarias ha tomado las riendas de una infraestructura crítica que se había convertido en el símbolo de la inacción del anterior Ejecutivo. El conocido como hospitalito de enfermedades emergentes de Lanzarote, un proyecto impulsado por el Gobierno de Ángel Víctor Torres que quedó bloqueado y lleno de deficiencias, será finalmente una realidad. Gracias a una declaración de emergencia, el equipo de Fernando Clavijo ha logrado desbloquear la burocracia para finalizar unas obras que el PSOE nunca terminó.

El deterioro del Hospital Insular no podía esperar

La situación del Hospital Insular de Lanzarote es crítica. Fue inaugurado en 1950 y el centro presenta graves problemas estructurales, eléctricos y de seguridad, agravados tras un incendio en 2023. Ante este escenario, el Ejecutivo actual ha optado por la vía de urgencia para acelerar el traslado de pacientes y personal sanitario al nuevo edificio polivalente, ubicado junto al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. Se trata de una medida de responsabilidad para garantizar la seguridad asistencial que los informes técnicos ya describían como "incompatible" con el estado del viejo hospital.

Una inversión de 800.000 euros para reparar el desastre

Para poner en marcha el edificio, Sanidad invertirá cerca de 776.000 euros a través de la empresa Lanzagrava. Tras acceder al inmueble —que tuvo que ser ocupado efectivamente por la Consejería ante la inoperatividad de la anterior adjudicataria— los técnicos detectaron fallos vergonzosos: problemas de estanqueidad, pavimentos en mal estado y falta de medidas contra incendios. Esta nueva inversión no solo terminará la obra, sino que corregirá las chapuzas heredadas para que el edificio sea habitable y legal.

Compromiso con la sanidad de Lanzarote

Con esta actuación, que se prevé culminar antes de que acabe 2026, el Gobierno de Canarias demuestra que su prioridad es la gestión directa y eficaz. Mientras otros se quedaron en promesas y edificios vacíos, el gabinete de Fernando Clavijo ha puesto el presupuesto y la voluntad política necesarios para aliviar la presión sobre el sistema sanitario de la isla. No se trata solo de terminar un edificio, sino de dar un trato digno a nuestros mayores y pacientes de geriatría en un entorno seguro y moderno.