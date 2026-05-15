La economía canaria crece un 3% en el primer trimestre y supera la media nacional

La pujanza del archipiélago se consolida en el arranque de 2026. Según los datos difundidos por la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, el Producto Interior Bruto (PIB) regional experimentó un incremento interanual del 3% durante el primer trimestre del año. Esta cifra no solo supera las previsiones iniciales, sino que se sitúa tres décimas por encima de la media nacional, que registró un avance del 2,7%. En términos intertrimestrales, la progresión fue del 0,7%, rebasando también el 0,6% del conjunto de España.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha valorado positivamente la actualización del Cuadro de Indicadores. En este sentido, ha destacado que estos números evidencian "la fortaleza de la economía canaria y la eficacia de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para apoyar la actividad, el empleo y la creación de oportunidades".

A pesar del actual contexto de inestabilidad internacional, el tejido productivo isleño muestra un dinamismo sobresaliente. Si se analiza el comportamiento por sectores, el avance autonómico estuvo encabezado por la construcción, que experimentó un notable aumento del 5,5%. A continuación se situaron los servicios con una subida del 3,2%, la industria con un 2,1% y, finalmente, el sector primario con un alza del 1,4%.

Esta vitalidad se traslada directamente al mercado de trabajo, que arroja cifras ciertamente favorables. Al cierre del pasado mes de abril, el desempleo se redujo hasta las 145.361 personas, lo que supone una merma interanual del 6% y marca el registro más bajo desde diciembre de 2007. Paralelamente, la afiliación a la Seguridad Social escaló hasta los 962.896 cotizantes, mientras que el número de trabajadores por cuenta propia alcanzó un nuevo máximo histórico de 147.314 efectivos. De hecho, por vez primera, la Comunidad cuenta con más autónomos que parados, un hito que demuestra el empuje emprendedor de la región.

En el ámbito de los precios, la tendencia también resulta más favorable que en la península. El Índice de Precios de Consumo (IPC) anotó una inflación interanual del 3% en abril, con un incremento mensual del 0,7% y un acumulado del 1,3% en lo que va de ejercicio. Aunque partidas como el transporte, la hostelería o los seguros financieros continúan ejerciendo presión al alza, el coste de la vida se mantiene más contenido en las islas. Especialmente destacable resulta el abaratamiento en el grupo de alimentación y bebidas no alcohólicas, que logró moderar su variación anual en siete décimas.

Esta inercia expansiva da continuidad a los excelentes resultados cosechados a lo largo del ejercicio anterior. Conviene recordar que el archipiélago cerró 2025 con un crecimiento de su PIB real del 3,5%, según las estimaciones del Istac. El producto autonómico nominal rebasó la barrera de los 62.000 millones de euros, ubicando el nivel de actividad un 11,9% por encima de los registros previos a la crisis sanitaria de 2019.

A la vista de estos indicadores, el vicepresidente Domínguez concluye que la conjunción del crecimiento económico, la reducción de las listas del paro y la moderación de la cesta de la compra ubica al archipiélago en una inmejorable posición para afrontar los próximos retos. No obstante, el titular de Economía hace un llamamiento a mantener la prudencia ante un panorama exterior todavía incierto.