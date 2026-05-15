La presidenta del Parlamento pone en valor la excelencia de los jóvenes canarios en la Ruta Quetzal

El Parlamento de Canarias se vistió de gala este jueves para rendir homenaje al esfuerzo y la dedicación de nuestra juventud. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, recibió a los cinco estudiantes de cuarto de la ESO que han sido seleccionados para participar en la Ruta Quetzal 2026. Estos jóvenes, procedentes de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, no solo destacan por sus brillantes expedientes, sino también por sus inquietudes artísticas y su dominio de idiomas.

Embajadores de la bandera

Durante un emotivo acto, los expedicionarios recibieron de manos de la presidenta la bandera canaria, un símbolo que los acompañará durante toda su aventura cultural este verano. No es solo un viaje; es una oportunidad para que el talento de nuestra tierra conviva con estudiantes de otros territorios mientras descubren los tesoros de la historia y el patrimonio de España, llevando el nombre de Canarias con orgullo en cada etapa del camino.

Tras las huellas de la historia medieval

Bajo el título 'Tras las huellas de Urraca la Temeraria, 900 años del Reino de Galicia', la edición de este año propone un viaje fascinante por el pasado medieval de España. Los jóvenes canarios tendrán el privilegio de explorar algunos de los enclaves más emblemáticos del antiguo Reino de Galicia, profundizando en nuestras raíces culturales en una de las expediciones educativas más prestigiosas y queridas del ámbito hispano.

El orgullo de una tierra que apuesta por sus jóvenes

Para Astrid Pérez, contar con representantes de este nivel es un auténtico motivo de orgullo para todo el archipiélago. La presidenta subrayó que estos cinco jóvenes encarnan "la excelencia académica, el esfuerzo y el talento" de una generación que viene pisando fuerte. En un proyecto de referencia internacional como este, Canarias demuestra que su mayor activo es, sin duda, el potencial y la formación de sus futuras generaciones.