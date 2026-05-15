Rosa Dávila aumenta el gasto público en Tenerife para ocultar el fracaso de la planificación energética

El Cabildo de Tenerife ha vuelto a activar su rodillo intervencionista ante los micrófonos de un pleno extraordinario. Bajo la ya gastada retórica de "proteger a las familias", la presidenta de la corporación, Rosa Dávila, ha anunciado la creación de una plataforma de monitorización ininterrumpida y un fondo de contingencia para absorber artificialmente los sobrecostes energéticos derivados del panorama geopolítico internacional.

Creer que los precios, que no son más que señales de escasez real en el mercado, pueden controlarse, ocultarse o anestesiarse mediante el decreto y el subsidio estatal, es una muestra del analfabetismo económico que prima en el Cabildo. Tratan el dinero público como si este brotara del vacío y no del bolsillo del contribuyente.

El precio de la energía no se legisla: se padece o se libera

Dávila compareció para desgranar un rosario de cifras alarmantes, propias de una economía insular hiperregulada y energéticamente dependiente: subidas cercanas al 40% en el precio del gasóleo, un sobrecoste inmediato de 440.000 euros en el transporte público, regenteado bajo monopolio estatal, y una proyección de déficit que podría escalar hasta los 5,9 millones de euros anuales en infraestructuras clave como la desalación y depuración de aguas.

"Rosa Dávila cree de buena fe que alivia al ciudadano cuando subvenciona un servicio, pero solo está confiscando su libertad de elegir y trasladando la factura a las generaciones venideras mediante impuestos o inflación."

La respuesta oficial, secundada con entusiasmo por el Consejo Insular de Aguas, consiste en "frenar el encarecimiento en origen" inyectando fondos específicos. Es el eterno error de diagnóstico. El encarecimiento del combustible y de los costes logísticos derivados de la insularidad no se combate creando cortafuegos presupuestarios que distorsionen aún más la realidad económica. Al intentar evitar que el coste real repercuta en las tarifas de los tinerfeños, el Cabildo no está eliminando el problema, simplemente está socializando las pérdidas, cronificando la ineficiencia y desincentivando el ahorro de una isla donde el 48% de los hogares dicen carecer de ningún colchón de ahorro.

La eterna súplica para gastar más

En un ejercicio de funambulismo político, la presidenta insular aprovechó la sesión para exigir al Ejecutivo central una flexibilización de las reglas fiscales y la creación de una "mesa de seguimiento" tripartita —instituciones, patronal y sindicatos—. La traducción es nítida: ante la incapacidad de gestionar con criterios de escasez y eficiencia, la receta siempre es pedir permiso para endeudarse más, romper la disciplina presupuestaria y levantar redes clientelares bajo el rótulo del "diálogo social".

Paralelamente, se prometió acelerar la implantación de energías renovables y almacenamiento mediante el impulso público. Otra falacia de la planificación constructivista: pretender que una transición energética eficiente puede dictarse desde los despachos oficiales mediante subvenciones cruzadas, en lugar de permitir que sea el libre mercado, la libre competencia y el ingenio empresarial de los individuos los que descubran e implementen las tecnologías verdaderamente rentables y sostenibles.

El teatro político del consenso estatista

El debate en el pleno escenificó a la perfección que, más allá de los matices partidistas, la ortodoxia de la intervención goza de una salud de hierro en el arco parlamentario. Desde las filas de Vox, la consejera Ana Salazar respaldó las medidas paliativas mientras centraba sus críticas en el tacticismo político del PSOE y el abandono del Gobierno central. Por su parte, el portavoz socialista, Aarón Afonso, no censuró el intervencionismo por exceso, sino por defecto, reclamando aún más ayudas directas y subsidios para los agricultores asfixiados por el coste de los fertilizantes. Otra demostración de cómo el PSOE solo sabe apagar los incendios con un lanzallamas y gasolina.

Finalmente, el Partido Popular y Coalición Canaria sellaron su apoyo sin fisuras al plan estratégico de Dávila, aplaudiendo lo que consideran un "alivio efectivo" dentro del marco competencial. La realidad, desprovista de propaganda, es muy distinta: la unanimidad de la casta política en torno al gasto expansivo y la subvención sistemática solo confirma la preocupante renuncia a los principios de la libertad económica, la propiedad privada y la responsabilidad individual en las Islas. Tenerife sigue prefiriendo la sedación del subsidio antes que la libertad del mercado.