La denuncia en los juzgados acorrala a Luis Sierra y desmonta su coartada: se enfrenta a un presunto delito de lesiones

El intento del concejal de Educación, Cultura, Deportes y Juventud de Arona, Luis Sierra, de reducir la brutal reyerta en la que se ha visto envuelto a una simple campaña de "desestabilización" política se desmorona ante el peso implacable del papel judicial. En su reciente comunicado a un medio digital local, el edil popular se escudaba en el victimismo afirmando textualmente: "niego rotundamente haber sido denunciado por agresión. No he recibido denuncia alguna". Sin embargo, la realidad documental lo vuelve a dejar en evidencia.

Este medio ha tenido acceso en exclusiva a la denuncia penal registrada ante el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona. El documento, presentado y sellado a través del sistema oficial Lexnet el 11 de mayo de 2026 a las 14:17 horas, fulmina la estrategia de negación del concejal.

Acusación directa y encubrimiento de los agresores

El escrito judicial no deja lugar a dudas ni a "juicios mediáticos". La representación legal de la víctima interpone una denuncia directa "contra Don Luis Sierra Ladrero y otros sujetos activos" por un "presunto delito de lesiones previsto en el artículo 147.2 del Código Penal". Además, el documento subraya un detalle estremecedor y agravante: la víctima de los golpes es una menor de edad.

Lejos de la imagen de "persona tranquila y afable" que Sierra intentó vender en su comunicado, la denuncia le sitúa en el centro del altercado. El texto legal detalla que la menor "fue víctima de una agresión por parte tanto del denunciado Don Luis Sierra Ladrero como por los otros individuos". Pero la acusación va más allá de su presunta participación física. El documento expone que, aunque no se conoce la identidad de todos los autores materiales de los golpes, estos "sí son conocidos por el denunciado Don Luis Sierra Ladrero". De hecho, la parte denunciante exige que el político sea citado a declarar para que manifieste la identidad del resto de agresores que le acompañaban.

El "apagón" policial que obligó a acudir al Juzgado

Uno de los aspectos más graves que destapa este nuevo documento es el motivo por el cual la familia de la menor ha tenido que acudir directamente a los juzgados. Tal y como denunció este medio, existían serias sospechas de dilación. Ahora, el escrito judicial lo confirma de manera tajante: la representación legal expone que la víctima acudió inicialmente "a las dependencias policiales a presentar la oportuna denuncia y hasta la fecha no nos consta que por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se haya realizado ninguna actuación investigadora al respecto".

¿Por qué se paralizó la investigación policial cuando hay un cargo público del Ayuntamiento implicado y partes médicos que acreditan traumatismos craneoencefálicos? Esta inacción forzó a la familia a elevar el caso a la justicia ordinaria ante el miedo a la impunidad.

Las pruebas: vídeos y partes médicos

Luis Sierra apelaba en su defensa a que las imágenes difundidas no acreditaban su participación. El juzgado tendrá ahora la última palabra, ya que, junto al escrito de denuncia, se ha aportado un arsenal probatorio innegable. El comprobante de Lexnet detalla la entrega del parte de lesiones, la denuncia inicial en la Policía y hasta tres archivos de vídeo que recogen la agresión y a las personas intervinientes. Las pruebas "verifican" plenamente los hechos denunciados, según consta en el propio escrito judicial.

La posición de Luis Sierra es, a día de hoy, insostenible. No se trata de una polémica artificial, ni de una cacería mediática por la "buena gestión" del Partido Popular en Arona. Se trata de una menor agredida, unos partes de lesiones demoledores, unos vídeos aportados como prueba y una denuncia formal por un delito de lesiones en sede judicial. La mentira tiene las patas muy cortas, y en política, cuando la Justicia entra por la puerta, el victimismo salta por la ventana.