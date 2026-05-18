Alberto Ávila analiza 'Los secretos de palacio' y la comunicación política en la UIMP de Tenerife

La sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santa Cruz de Tenerife albergará el próximo martes, 19 de mayo de 2026, a las 18:00 horas, la conferencia titulada Los secretos de palacio. El acto será impartido por Alberto Ávila García, economista, experto en comunicación política y actual director del Gabinete de la presidenta del Cabildo de Tenerife.



Los secretos de palacio

La sesión, que adoptará un formato de charla tipo TED, ofrecerá una perspectiva práctica y divulgativa sobre las herramientas que actualmente definen la batalla política y la comunicación institucional. Utilizando la figura del "Palacio" como metáfora del espacio donde se toman las decisiones que afectan a la sociedad, Ávila abordará conceptos clave en el ámbito del asesoramiento, tales como el framing, la triangulación política, la agenda setting y el manejo de los símbolos y las emociones para construir legitimidad y liderazgo.

Según informa la organización, la iniciativa nace con una vocación pedagógica y social: busca reconciliar a la ciudadanía con el ámbito político, mostrando la complejidad real que entrañan las instituciones democráticas. Para ello, durante la ponencia se examinarán casos reales, dinámicas de liderazgo y diversas estrategias utilizadas por gobiernos e instituciones para orientar el debate público o mantener posiciones en contextos de alta presión. Se trata de una reflexión sobre el poder contemporáneo desde una vertiente técnica y estratégica, acercando herramientas habitualmente reservadas a los equipos de toma de decisiones públicas.

En cuanto al perfil del ponente, Alberto Ávila es licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas, y posee un máster universitario en Comunicación y Marketing Político. Acumula más de veinte años de trayectoria en el entorno de las instituciones públicas y la comunicación en Canarias, habiendo ejercido previamente como profesor-tutor en la UNED y como director de una empresa pública dedicada a la formación turística.