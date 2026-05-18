Canarias aprueba el 'Programa Hipoteca Joven' para financiar hasta el 95% de la primera vivienda

El Gobierno de Canarias ha dado luz verde al proyecto de decreto que regula el programa "Hipoteca Joven - Mi Primera Vivienda". Esta iniciativa, anunciada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, permitirá a los adquirentes acceder a una financiación de hasta el 95% del valor de la propiedad, superando el límite habitual del 80% que imponen las entidades bancarias.

El objetivo prioritario de la medida es facilitar la emancipación y el acceso a una vivienda digna a miles de jóvenes canarios que, a pesar de contar con solvencia económica, se topan con la dificultad de reunir el ahorro previo exigido por el sector financiero. El próximo trámite para la entrada en vigor del programa será la solicitud del dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, paso previo a su aprobación definitiva.

Requisitos de los solicitantes

El programa está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años. No obstante, el Ejecutivo autonómico no establecerá límite de edad para las familias numerosas o monoparentales.

Para acceder a esta financiación ampliada, los solicitantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

• Residencia: Acreditar la residencia legal y continuada en el archipiélago durante los dos años anteriores a la solicitud.

• Titularidad: No ser propietario de ninguna otra vivienda, salvo excepciones determinadas.

• Uso del inmueble: Destinar la vivienda adquirida a residencia habitual y permanente por un periodo mínimo de dos años.

• Patrimonio y renta: El patrimonio neto del solicitante (o de cada uno en caso de compra conjunta) no podrá exceder los 150.000 euros. Asimismo, los ingresos individuales no podrán superar cinco veces el Iprem.

En el caso de adquisiciones conjuntas por dos personas, los ingresos combinados no podrán rebasar la suma de los límites establecidos de forma individual. Este umbral se incrementará en 0,3 veces el Iprem por cada menor a cargo y, en el caso específico de las familias monoparentales, el límite de ingresos se elevará en un 70%.

Condiciones de la vivienda

La convocatoria estipula que los inmuebles objeto de la ayuda deberán estar ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias y tener un precio máximo de adquisición de 250.000 euros, una cuantía en la que no se incluyen los impuestos ni los gastos asociados a la compraventa. El programa admitirá tanto viviendas nuevas como usadas, ya sean de tipología libre o protegidas de promoción privada.

La gestión directa de las solicitudes y la correspondiente tramitación de los préstamos hipotecarios será asumida por las entidades financieras que se adhieran formalmente a este programa en colaboración con el Ejecutivo canario.