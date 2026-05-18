El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) ha hecho público su Informe Anual, un documento que el presidente regional, Fernando Clavijo, se ha apresurado a calificar de "radiografía fiel", pero que en la práctica supone una enmienda a la totalidad de la gestión intervencionista que estrangula a las Islas.

El dictamen del órgano presidido por José Carlos Francisco es nítido en sus conclusiones, desprovisto de la contabilidad agregada gubernamental: Canarias padece una alarmante falta de vivienda, salarios depauperados por la baja productividad y una maraña burocrática que asfixia cualquier atisbo de dinamismo empresarial.

La vivienda no sufre un fallo de mercado, sino un exceso de Estado

El bloque dedicado a la vivienda expone con crudeza el principal drama social del Archipiélago, aunque el CES incurra en la clásica contradicción socialdemócrata de proponer planes integrales e índices de precios regulados por municipio, recetas que, como la ciencia económica ha demostrado empíricamente, sólo consiguen contraer aún más la oferta y disparar los precios.

No obstante, el informe acierta en el diagnóstico de origen al exigir la movilización de suelo, la agilización de trámites urbanísticos y la poda radical de la burocracia. La escasez habitacional que expulsa a las familias canarias del mercado no es un producto del capitalismo indómito; es la consecuencia directa de una legislación de suelo soviética y de unos Ayuntamientos convertidos en cuellos de botella que tardan años en conceder una licencia de obra. Mientras el suelo siga secuestrado por los planificadores municipales, edificar en Canarias seguirá siendo un lujo asiático accesible para muy pocos.

La falacia de los salarios por decreto frente a la productividad real

El CES también enciende las alarmas sobre el nivel de los sueldos en las Islas, abogando por reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, el análisis exige recordar una verdad incómoda para el consenso sindical: los salarios no aumentan de manera sostenible por real decreto ni por la firma de convenios colectivos mastodónticos, sino mediante el incremento de la productividad marginal del trabajo.

"El bienestar de un trabajador no se decreta en un boletín oficial; surge exclusivamente de la acumulación de capital, la inversión tecnológica y la libertad para competir en un mercado sin trabas."

Canarias arrastra un problema de productividad debido a la hiperregulación de sus sectores productivos y a un sistema fiscal que penaliza el crecimiento empresarial. El informe plantea avanzar hacia la diversificación económica, mencionando sectores de alto valor añadido como el audiovisual, el aeroespacial o la economía oceánica, y reforzar el ecosistema emprendedor. Sin embargo, pretender que este giro se logre mediante "incubadoras públicas" y "avales público-privados" no es más que constructivismo estatista. La verdadera diversificación no la dirigen los burócratas eligiendo sectores ganadores desde un despacho; surge de forma espontánea cuando se garantiza la seguridad jurídica y se reduce la presión fiscal confiscatoria.

Simplificación fiscal y administrativa: el único camino viable

Donde el informe del CES toca el nervio de la verdad económica es al exigir una simplificación administrativa radical y el reforzamiento de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la Zona Especial Canaria (ZEC). La burocracia canaria se ha transformado en un muro invisible que expulsa la inversión extranjera y agota el capital semilla de los emprendedores locales. La propuesta de una ventanilla única para la inversión es una necesidad imperiosa, pero resultará estéril si no va acompañada de un cambio cultural que desmantele la hipertrofia del sector público.

Asimismo, la defensa que hace el órgano de una financiación específica para Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) frente a la voracidad centralizadora de los fondos europeos evidencia el temor real de la sociedad civil insular: que el dinero detraído de los pagadores de impuestos termine diluido en los niveles centrales de decisión de la macroestructura de Bruselas o Madrid, alejando aún más la toma de decisiones específicas.

En definitiva, el informe del CES sitúa al Gobierno de Fernando Clavijo ante el espejo de sus propias contradicciones. Las dieciséis recomendaciones de este órgano colegiado demuestran que las Islas no necesitan más mesas de seguimiento, ni más comisiones bilaterales, ni más ingeniería social regulatoria. Lo que Canarias reclama con urgencia para salir de la decadencia es libertad económica: liberar el suelo, desgravación fiscal para retener el talento, y apartar la pesada mano del Estado de la libre contratación y el desarrollo empresarial.