El falso autónomo emerge en Canarias como el último salvavidas contra el desempleo

El motor económico de las Islas sigue rugiendo, y lo hace no gracias a la dirección del Gobierno regional, sino a pesar de ella. Los datos oficiales publicados por Turespaña correspondientes al primer trimestre del ejercicio revelan que la industria del turismo, el verdadero pulmón de la sociedad civil canaria, continúa siendo el dique de contención que evita el naufragio laboral del Archipiélago.

Canarias arrancó el año rozando máximos históricos en el sector, alcanzando las 262.992 personas ocupadas, lo que supone un incremento interanual del 1,8%. Sin embargo, la verdadera noticia reside en la anatomía interna de estas cifras: el empleo por cuenta propia ha experimentado un crecimiento sin precedentes que destapa la severa distorsión del empleo en Canarias.

El refugio frente a la rigidez del Estado

Mientras que el número de trabajadores asalariados en el turismo isleño apenas creció un tímido 0,4% (situándose en 235.056 personas), los autónomos turísticos en Canarias se han disparado un espectacular 15,5%, alcanzando los 27.935 emprendedores.

Esta asimetría canaria es un bofetón de realidad contra la ingeniería social del Ministerio de Trabajo. A nivel nacional, la rigidez impuesta por los contratos indefinidos obligatorios ha provocado que el número de autónomos turísticos caiga un 2,9%. El empresario español medio, encorsetado por unos costes de despido y unas cotizaciones sociales confiscatorias, ha frenado en seco la contratación por cuenta ajena.

Sin embargo, detrás del aparente "milagro emprendedor" de Canarias no se esconde un brote espontáneo de vocación empresarial, sino un indiscutible mecanismo de defensa del mercado: la proliferación de los falsos autónomos.

Cuando el Estado encarece artificialmente el empleo asalariado, expulsa a las empresas y a los trabajadores hacia los márgenes del sistema. Para poder seguir cooperando voluntariamente y mantener los negocios a flote sin que el fisco les quite el margen de beneficio, el tejido productivo insular se ha visto forzado a recurrir a la subcontratación de profesionales que, en la práctica, dependen de un único cliente, operan bajo sus horarios y carecen de estructura propia. Es la inevitable huida del régimen general de la Seguridad Social para escapar de una soga regulatoria insoportable.

El contraste con el intervencionismo: el colapso de Cataluña

El mapa de Turespaña deja otra lección de filosofía política que no se puede pasar por alto: los incentivos importan. Frente a los crecimientos de dos dígitos en regiones con políticas fiscales y de suelo más amables, como el País Vasco (15,8%), la Comunidad Valenciana (14,5%) o Andalucía (13,9%), Cataluña sufre un severo desplome del 7,1% en empleo turístico.

"Castiga la actividad turística con impuestos, turismofobia oficial y trabas administrativas, y el capital huirá de inmediato hacia territorios donde la creación de riqueza aún no sea tratada como un delito."

Canarias, de momento, se mantiene en la senda positiva gracias a la inercia de su demanda y al esfuerzo titánico de sus pymes por flexibilizar sus estructuras contractuales. Pero el aviso catalán es un espejo donde Fernando Clavijo debería mirarse: coquetear con las tesis de la izquierda radical respecto a la limitación de plazas hoteleras o la persecución de la propiedad privada sólo conduce a la descapitalización.