El Parlamento reconoce el éxito internacional del neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández

El reconocimiento al esfuerzo y a la excelencia profesional ha tenido su espacio en la sede parlamentaria. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, ha recibido esta semana al doctor Jesús Martín-Fernández, un joven neurocirujano nacido en Santa Cruz de La Palma que, a una edad muy temprana, se ha consolidado como un auténtico referente internacional. Su trayectoria es el reflejo de que el talento, cuando va acompañado de vocación y disciplina, no entiende de fronteras geográficas.

Pionero en el estudio de las emociones con el paciente despierto

El trabajo del doctor Martín-Fernández destaca especialmente por su carácter vanguardista. Es pionero en la realización de cirugías cerebrales con el paciente despierto, un procedimiento de altísima complejidad donde se evalúan en tiempo real las emociones y las funciones cognitivas durante la propia intervención quirúrgica. Formado en la Universidad de La Laguna y especializado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el facultativo ha llevado sus investigaciones a proyectos internacionales de máxima relevancia, siendo invitado a operar en diversos países del mundo.

La Candelaria, centro de referencia global

Gracias a profesionales de este nivel, la sanidad pública de las islas logra hitos médicos incuestionables. Actualmente, el Hospital de La Candelaria se ha convertido en un centro de referencia mundial en cirugía despierta bajo su dirección técnica. Durante el encuentro, se puso en valor la aportación de su figura al 'prestigio' del conocimiento científico generado fuera de los circuitos habituales, demostrando así que la investigación de primer nivel también se lidera desde el archipiélago.

El valor del esfuerzo frente a la palmadita institucional

Para el joven médico, recibir este reconocimiento en el mes de Canarias supone un 'empuje' a una carrera que requiere de un sacrificio constante. El futuro de nuestra comunidad autónoma depende de que los profesionales brillantes encuentren aquí las condiciones óptimas para desarrollar sus proyectos sin tener que emigrar.