El preocupante retraso del SIVE en Lanzarote ante la presión migratoria

La seguridad en la frontera sur de Europa sigue estando gravemente comprometida por la falta de previsión y la parálisis burocrática del Gobierno central. El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote, cuya herramienta tecnológica es absolutamente crucial para detectar embarcaciones ilegales y luchar contra el narcotráfico en el Atlántico, acumula años de retrasos injustificables. A pesar de contar con inversiones comprometidas y obras supuestamente adjudicadas en el pasado, la realidad es que la isla sigue completamente desprotegida ante las mafias que operan en el océano.

La presión en las costas evidencia las carencias actuales

Los datos recientes no dejan lugar a dudas sobre la urgencia de esta infraestructura. En las últimas semanas se ha registrado el arribo de aproximadamente 200 personas de origen migrante a las costas de Lanzarote, incluyendo a varios menores de edad. Este flujo constante e incontrolado deja al descubierto las severas carencias materiales en materia de control y vigilancia marítima. Sin el SIVE a pleno rendimiento, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ven obligadas a trabajar a ciegas, limitando su capacidad de reacción en una de las rutas más peligrosas del mundo.

Exigencia de explicaciones en el Senado

La parálisis del proyecto ha agotado la paciencia en el ámbito insular. El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha tildado la situación de "incomprensible" y exige que el Estado aclare de una vez la situación administrativa y técnica que impide activar este radar. Para trasladar esta exigencia al plano nacional, el senador Pedro San Ginés registrará una batería de preguntas en la Cámara Alta con el fin de arrancar información oficial al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska sobre los plazos reales y el estado actual de este sistema fantasma.

El control migratorio exige firmeza, no más promesas

La situación actual de Lanzarote es el reflejo de una política migratoria nacional que prioriza los anuncios por encima de la efectividad real en las fronteras. Mientras la presión en el Atlántico sigue aumentando semana tras semana, los ciudadanos de las islas continúan esperando por un escudo tecnológico que ya debería estar operativo. La seguridad ciudadana y la soberanía de nuestras fronteras no pueden depender de eternas prórrogas ni de la parálisis de un Gobierno central que parece desbordado por los acontecimientos.