500.000 personas apuntadas a los actos del papa León XIV en España

La expectación ante la próxima visita del Papa a nuestro país sigue en constante aumento. Los coordinadores de comunicación del evento han confirmado que los actos centrales ya rozan el medio millón de peregrinos apuntados oficialmente, lo que augura un rotundo éxito de convocatoria. Esta elevada cifra demuestra el fuerte arraigo social del catolicismo y el evidente entusiasmo que despierta el Santo Padre entre los fieles españoles.

El responsable de Comunicación Nacional para este acontecimiento histórico, Rafael Rubio, fue el encargado de desglosar los datos de asistencia durante una comparecencia ante los medios en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Según han destacado los propios organizadores, el ritmo de inscripciones mantiene una firme tendencia al alza a medida que se acercan paulatinamente las fechas marcadas en el calendario.

En la capital de España, los recintos elegidos albergarán a la inmensa mayoría de los asistentes. La solemne misa del Corpus, prevista para el próximo domingo 7 de junio en la céntrica plaza de Cibeles, congrega hasta el momento a nada menos que 250.000 personas. Un día antes, el sábado 6 de junio, la plaza de Lima se convertirá en el epicentro de la juventud católica con una multitudinaria vigilia preparatoria que ya cuenta con 160.000 participantes confirmados.

El fervor religioso no se limitará exclusivamente a la península ibérica, ya que el archipiélago canario también se prepara para recibir al pontífice con cifras de asistencia verdaderamente notables. De acuerdo con el balance ofrecido por la CEE, más de 60.000 devotos se congregarán en Canarias. En concreto, la ceremonia litúrgica programada en la isla de Gran Canaria reunirá a unas 36.000 personas, mientras que el oficio religioso que tendrá lugar en Tenerife contará con aproximadamente 25.000 inscritos.

Semejante nivel de movilización ciudadana supone un importante desafío logístico para las diferentes administraciones públicas y los cuerpos de seguridad del Estado, que trabajan en estrecha coordinación con las diócesis locales. Se prevé que el impacto económico y espiritual derivado de la visita del Papa sea muy significativo en todas las ciudades anfitrionas. Además de las grandes celebraciones públicas, la agenda papal incluirá encuentros privados con distintas autoridades civiles y eclesiásticas.

Desde la dirección del evento se ha querido hacer un llamamiento oficial para que los ciudadanos que deseen acudir a los recintos acotados formalicen su registro con la mayor prontitud posible. Garantizar la absoluta seguridad y el correcto acomodo de todos los peregrinos es la principal prioridad de un equipo técnico que lleva meses perfilando cada detalle organizativo. La abrumadora respuesta popular en las calles reafirma el mensaje imperecedero de León XIV en pleno siglo XXI.