Canarias desmonta la 'noticia fake' de Torres sobre el traspaso de aeródromos

Lo que el Gobierno intentó presentar a bombo y platillo como una generosa propuesta de traspaso de competencias ha terminado convirtiéndose en un bochornoso intento de engaño. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dirigido por Ángel Víctor Torres anunció la supuesta "cesión" de dos aeródromos y nueve helipuertos a Canarias, una maniobra que el Ejecutivo autonómico ha tardado muy poco en desmontar y calificar abiertamente de "noticia fake".

La réplica llegó de la mano del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, quien no ocultó su "enorme sorpresa" ante la audacia de Madrid. Rodríguez recordó con firmeza que esas infraestructuras que Torres pretende transferir ahora ya son de gestión exclusiva del archipiélago desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018. "Nos están ofreciendo lo que ya es nuestro", criticó el consejero, evidenciando la falta de rigor y el tono propagandístico del Ministerio.

Exigencias reales a Madrid

Para el Gobierno canario, esta estrategia de Torres solo busca desviar la atención de las verdaderas reivindicaciones de las islas. Lo que la comunidad autónoma lleva exigiendo toda la legislatura no son migajas ni competencias ya adquiridas, sino la transferencia real de los medios materiales y una participación directa en los aeropuertos de interés general, tal y como dicta la ley. Canarias planta cara así a un nuevo intento de Madrid de apuntarse medallas vacías a costa del estatuto de todos los canarios.