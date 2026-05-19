El Cabildo de Tenerife logra un reconocimiento nacional por su gestión en la detección de la violencia de género

El trabajo bien hecho en la administración pública tiene premio, y es que el Cabildo de Tenerife ha sido distinguido este martes en Madrid en la 'X Edición del Concurso de Buenas Prácticas Locales contra la violencia de género'. Este reconocimiento estatal, impulsado por la FEMP y la Secretaría de Estado de Igualdad, pone en valor la excelente labor de coordinación llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Violencia de Género del IASS y la Gerencia de Atención Primaria de la isla.

La consejera de Acción Social y presidenta del IASS, Águeda Fumero, ha destacado que este premio es un respaldo directo a un modelo de trabajo basado en la seriedad, la optimización de recursos y la implicación conjunta de los profesionales. Según Fumero, capacitar a quienes están en primera línea es la clave para ofrecer respuestas coordinadas y eficaces desde el primer minuto.

Optimización de recursos y resultados medibles

Lejos de quedarse en meras declaraciones de intenciones, este proyecto que fue iniciado en 2024 y ya consolidado, destaca por su enfoque práctico y su eficiencia en la gestión. La estrategia ha logrado formar a 1.558 profesionales de los ámbitos sanitario y sociosanitario, utilizando una metodología ágil que combina la teoría con el análisis de casos reales directamente en los centros de salud. La optimización del plan se refleja en sus cifras de alcance e impacto en el territorio:

En total, se realizaron 46 acciones formativas ejecutadas con éxito, con presencia en 33 zonas de salud, tres Servicios de Urgencias y equipos de Enfermería y Trabajo Social. Esto supone una cobertura del 84% del territorio insular, llegando a 26 de los 31 municipios de Tenerife.

Hoja de ruta: Ampliación y futuro del servicio

El éxito del programa no solo se mide por su alcance, sino por la satisfacción de los propios trabajadores, quienes han otorgado valoraciones muy altas a la aplicabilidad práctica de los contenidos. De cara al futuro, la línea de continuidad de la corporación insular pasa por seguir ampliando esta cobertura sin duplicar estructuras innecesarias.

Los próximos pasos incluyen extender la formación a los Servicios de Urgencias e incorporar a nuevos perfiles profesionales estratégicos, como matronas y cuidadoras. Además, esta estrategia se vinculará directamente con el Plan Insular de Atención Integral a las Personas Mayores de Tenerife (Islénior), asegurando una atención especializada y un uso responsable y eficiente de los recursos públicos en beneficio de las víctimas más vulnerables.