El TSJC respalda la voz de los ciudadanos en la regulación de la vivienda vacacional

Detrás de los complejos textos legales y los debates institucionales, siempre está la realidad de los ciudadanos que buscan un equilibrio en sus barrios. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un espaldarazo definitivo a este proceso al avalar la consulta pública realizada por el Gobierno regional para la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

La justicia ha desestimado el recurso que pretendía tumbar el proceso, concluyendo de manera categórica que el Ejecutivo facilitó toda la información necesaria y actuó con total transparencia. Lejos de ser un mero trámite de despacho, la sentencia destaca la masiva respuesta de la sociedad canaria, que se volcó en el proceso participativo aportando más de 5.000 propuestas e ideas para corregir el rumbo del modelo alojativo.

Desde la Consejería de Turismo, el director general de Ordenación, Miguel Ángel Rodríguez, ha mostrado su satisfacción ante un fallo que aporta la tranquilidad y el rigor técnico que tanto los residentes como el sector necesitaban. Esta resolución judicial confirma que escuchar a los vecinos de las islas antes de legislar no solo es el camino correcto para garantizar la convivencia frente al alquiler vacacional, sino que se hizo con todas las garantías legales y democráticas.