Lo que nadie te está diciendo sobre la nueva Hipoteca Joven de Canarias.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado luz verde al proyecto de decreto de la Hipoteca Joven, una medida que busca romper el principal muro que frena la emancipación en las islas: la falta de ahorro previo. Al permitir una financiación de hasta el 95% del valor del inmueble (frente al 80% habitual que exige la banca), el Gobierno abre el grifo del crédito a los jóvenes de entre 18 y 40 años.

Sin embargo, en economía no existen los almuerzos gratis. Detrás de las buenas intenciones de esta medida se esconden dinámicas de mercado que podrían transformar el sector inmobiliario canario, no siempre de la forma esperada.

El impacto inmediato: Adiós a la barrera del ahorro

La principal ventaja macroeconómica de la medida es la inyección de demanda solvente en el mercado. Miles de jóvenes canarios tienen capacidad para pagar una hipoteca mensual (puesto que el coste de un alquiler medio en las islas suele ser igual o superior a una cuota hipotecaria), pero están atrapados en el bucle del alquiler, lo que les impide ahorrar los miles de euros necesarios para la entrada.

Para entender el impacto real en el bolsillo, veamos una comparativa para una vivienda media de 200.000 €:

Concepto Hipoteca Estándar Tradicional (80%) Con la Hipoteca Joven Canaria (95%) Ahorro necesario para la entrada 40.000 € 10.000 € Gastos e impuestos asociados (aprox. 10%) 20.000 € 20.000 € Capital inicial total requerido 60.000 € 30.000 €

El veredicto a corto plazo: El esfuerzo de ahorro previo se reduce exactamente a la mitad. Esto facilitará de forma inmediata el acceso a la propiedad a un perfil de joven profesional que hasta ahora estaba excluido del sistema financiero.

Las consecuencias secundarias: El efecto bumerán en los precios

Aunque la medida es positiva para el comprador individual que logre acceder al programa, las leyes de la oferta y la demanda sugieren que su aplicación generalizada provocará efectos colaterales en el mercado residencial de las islas.

Presión inflacionista en el tramo de menos de 250.000 €

El programa limita el precio de las viviendas adquiridas a un máximo de 250.000 €. Al introducir de golpe a miles de nuevos compradores con capacidad de compra en este rango de precios, y ante una oferta de vivienda crónicamente escasa e inelástica en Canarias (debido a la limitación del territorio y la falta de suelo finalista), el resultado previsible es un aumento de los precios. Los inmuebles que hoy valen 210.000 € podrían tender a encarecerse artificialmente hacia el límite de los 250.000 €.

Mayor endeudamiento a largo plazo

Financiar el 95% de una vivienda significa que el comprador arrastra una deuda mayor. A efectos prácticos: Las cuotas mensuales serán más altas que las de una hipoteca estándar. El riesgo de vulnerabilidad financiera ante futuras subidas de los tipos de interés es mayor, ya que el margen de colchón financiero de estos hogares será muy estrecho durante los primeros años del préstamo.

No todo es negativo. Si una parte significativa de los jóvenes logra comprar, se reducirá ligeramente la presión de la demanda en el mercado del alquiler de larga duración, lo que teóricamente podría ayudar a estabilizar los precios de las rentas en las zonas más tensionadas del archipiélago.

¿Es suficiente? La necesidad de un enfoque integral

El propio sector económico advierte que actuar únicamente sobre la financiación es como recetar un analgésico para una fractura ósea: alivia el síntoma, pero no cura la enfermedad.

La Hipoteca Joven solo funcionará de manera sostenible si se coordina eficazmente con las otras medidas que menciona el Gobierno canario, como el Decreto Ley de Medidas Urgentes para acelerar la disponibilidad de suelo y la construcción de nueva vivienda. Si la oferta de casas no crece al mismo ritmo que la facilidad para conseguir la hipoteca, el dinero público invertido terminará, paradójicamente, engordando los márgenes de los vendedores y encareciendo aún más el metro cuadrado en Canarias.