32,8 millones en ayudas evidencian cómo la burocracia y la limosna marchitan el futuro del campo canario

Esta semana, los acantilados de El Hierro han sido el telón de fondo de un viejo drama: una cumbre de altos cargos autonómicos, estatales y europeos reunidos para celebrar el reparto de 32,8 millones de euros en subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC).

Detrás de las sonrisas, las cifras millonarias y los apretones de manos, late la verdadera razón por la que el archipiélago parece incapaz de sacudirse su eterno letargo económico: el empeño en sustituir el libre mercado por el dirigismo político.



El espejismo de la subvención y la siembra de la ineficiencia

Se aplaude la inyección de fondos públicos, extraídos previamente del contribuyente, como si se tratara de agua de mayo, ignorando que la subvención es, en realidad, un veneno lento para la economía.

Al sostener el campo a base de respiración asistida, el Estado destruye el sistema de precios y anestesia el ingenio. Las ayudas generan un mercado zombi, donde la eficiencia deja de ser el objetivo central del empresario, donde se deja de velar por ofrecer el mejor producto posible, donde la figura del empresario emprendedor con visión se intercambia por la figura del empresario funcionario, que busca la única forma de poder competir en el campo canario recibiendo la subvención.



El productor deja de esforzarse por innovar, reducir costes o buscar la excelencia frente a sus competidores, pues el beneficio está asegurado gracias a la subvención.

El modelo de negocio muta; el cliente final ya no es el ciudadano que compra el producto, sino el político que firma el cheque. Esto hace que el objetivo empresarial deje de centrarse en el producto que recibimos y exportamos, deje de buscar la excelencia para todos y se fije en cumplir la tramitación burocrática que origina su riqueza.

La confesión del carcelero: laberintos de papel

La ironía más amarga de la jornada en El Hierro la pronunció el propio consejero de Agricultura, Narvay Quintero. En un arranque de sinceridad, el representante del Gobierno confesó que la sobrerregulación asfixia a los pequeños productores, reconociendo que el agricultor canario de hoy se ve obligado a "dedicar más tiempo a la gestión administrativa que a producir".

Es el retrato perfecto del fracaso institucional. El Estado impone normativas tan laberínticas, pensadas para multinacionales y grandes latifundios, que obligan al hombre de campo a soltar la azada para empuñar el bolígrafo. La burocracia actúa como una plaga silenciosa que devora el tiempo, la energía y las ganas de trabajar de los canarios. Y ante esta evidencia, la solución de la casta política no es podar el exceso de leyes para dejar que el campo respire, sino regarlo con más dinero público para compensar el daño que ellos mismos han causado.

Turismo institucional entre piñas y molinos

Mientras el sector primario se ahoga en este mar de burocracia e ineficiencia, la delegación de funcionarios ha trazado una agenda por la isla. Los días transcurrirán con paseos entre cultivos de piña tropical, rebaños de ovejas y las turbinas de Gorona del Viento, cumpliendo con la cuota de postales ecológicas y sostenibilidad que exige el guion europeo.

Al final de la semana, los burócratas volverán a sus despachos convencidos de haber salvado el mundo rural. Pero en Canarias quedará el eco de la misma vieja historia: una tierra con alas para volar a la que, año tras año, le siguen atando a los pies el ancla dorada de la subvención y el grillete de la burocracia.