Baleària invierte 128 millones en un 'fast ferry' ecoeficiente para Canarias

La naviera Baleària ha dado un paso fundamental en su estrategia de expansión comercial con la incorporación a su flota del Mercedes Pinto, un fast ferry ecoeficiente que comenzará a operar en el archipiélago canario en las próximas semanas. Tras una importante inversión de 128 millones de euros, la compañía busca fortalecer de manera decisiva la conectividad marítima de las islas, ofreciendo un servicio basado en la fiabilidad operativa y en un profundo respeto al medio ambiente.



Esta nueva adquisición se enmarca dentro del ambicioso plan de modernización de la flota que la empresa está llevando a cabo. El objetivo es introducir embarcaciones tecnológicamente avanzadas que respondan con eficacia a las crecientes necesidades de movilidad, tanto de los residentes insulares como de los turistas y de las empresas de logística. El transporte marítimo desempeña un papel esencial para garantizar la vertebración territorial y fomentar el desarrollo económico.

Desde el punto de vista técnico, el Mercedes Pinto destaca por sus imponentes dimensiones y prestaciones de vanguardia. Con una eslora de 123 metros, esta embarcación es capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 35 nudos, optimizando los tiempos de trayecto. Además, cuenta con una capacidad operativa extraordinaria, ya que puede albergar en su interior hasta 1.200 pasajeros y transportar un total de 425 vehículos en sus amplias bodegas.

Uno de los aspectos más relevantes de este nuevo buque es su marcado perfil ecológico. Está equipado con motores duales de última generación que permiten el uso de gas natural licuado y biogás, este último un combustible considerado totalmente neutro en emisiones de dióxido de carbono. De esta manera, la compañía reafirma su compromiso con la progresiva descarbonización del sector naval español.

Concebido como un moderno smart ship, el catamarán prioriza la digitalización de los servicios y el confort durante la travesía. Sus dos cubiertas albergan salones de butacas ergonómicas y exclusivas salas VIP Premium. Los viajeros también pueden disfrutar de una amplia terraza exterior, diversas zonas de restauración, un área infantil y espacios diseñados específicamente para quienes viajan con mascotas. Todo ello complementado con un sistema de estabilización que garantiza una travesía agradable.

Finalmente, el nombre de la consideración supone un merecido homenaje a la escritora, poetisa y pedagoga Mercedes Pinto. Nacida en la localidad tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna, fue una figura pionera en la defensa de los derechos civiles en el siglo XX. Con esta elección, la naviera mantiene su voluntad de bautizar sus nuevos barcos recordando a mujeres que han sido referentes históricos en los ámbitos de la cultura y la ciencia.