De Lanzarote a Caracas: el millonario entramado que Zapatero y el hijo de un líder del PSOE ocultaron

Este enésimo escándalo que salpica a las filas socialistas no es un hecho aislado, sino el reflejo de una forma de entender la política basada en el compadreo y el nepotismo y la total ausencia de principios.

El panorama político nacional vuelve a verse sacudido por una serie de revelaciones que sitúan, una vez más, al archipiélago canario en el foco de una controvertida trama internacional. Según una investigación periodística publicada por el diario El Debate, la isla de Lanzarote se habría convertido en el escenario clave donde el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tejió sus vínculos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, reactivando las alarmas sobre la influencia de las redes de poder socialistas en el chavismo.

Los hechos investigados apuntan a que Zapatero declinó responder a las preguntas sobre presuntas contraprestaciones económicas derivadas de su intermediación. Este silencio no hace más que aumentar las sospechas sobre un entramado empresarial diseñado minuciosamente para operar con una trazabilidad limitada y completamente al margen de los controles habituales del sistema financiero internacional.

Lanzarote como punto de conexión y origen de la trama

El elemento central que conecta esta investigación con las islas tiene nombre propio: Manuel Aarón Fajardo García, un joven empresario afincado en Lanzarote e hijo de Francisco Manuel Fajardo Palarea, un histórico senador y conocido dirigente del PSOE lanzaroteño. La relación de confianza entre el expresidente socialista y la familia Fajardo se remonta a hace casi dos décadas, aprovechando los fuertes vínculos personales y patrimoniales que Zapatero mantiene de forma habitual en la isla de los volcanes.

De acuerdo con la documentación y los testimonios recabados, fue el propio Zapatero quien recomendó personalmente al joven empresario ante las altas esferas de las autoridades venezolanas. La complicidad de la relación era tal que, según testigos citados en la investigación, el exlíder socialista llegó a presentar a Fajardo ante el dictador Nicolás Maduro bajo la fórmula de "mi sobrino" para facilitarle el acceso al poder de Caracas.

El misterioso negocio de la 'Bolsa paralela' venezolana

El papel de Fajardo consistió en liderar la creación de una estructura financiera paralela, denominada Bolsa Descentralizada de Venezuela, nacida oficialmente en enero de 2019. El objetivo principal de este sistema era captar divisas extranjeras en pleno aislamiento económico internacional del país sudamericano, evadiendo los mecanismos tradicionales de supervisión bancaria. Para ello, el empresario constituyó la sociedad Interban Exchange CA junto a firmas radicadas en paraísos fiscales como Barbados.

Lo más sospechoso de este caso es que este negocio millonario se cerró apenas cinco meses después de su apertura, asegurando en su comunicado de clausura que "su existencia ya no era necesaria". Sin embargo, el cierre exprés dejó numerosas incógnitas en el aire, ya que jamás se hicieron públicos los resultados económicos de la plataforma, el volumen real de los fondos públicos y privados gestionados, ni las identidades de los beneficiarios finales del sistema; un opaco entramado que vuelve a exigir explicaciones inmediatas y una regeneración profunda en las filas socialistas.