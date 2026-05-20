El Gobierno canario prevé aprobar la zona protegida del volcán 'Tajogaite' este año

El Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar la delimitación de la zona protegida en el entorno del volcán de Tajogaite antes de que finalice el presente año. Este avance administrativo busca poner fin a la incertidumbre territorial generada tras la devastadora erupción en la isla de La Palma, estableciendo un marco normativo claro para la reconstrucción y conservación del área afectada.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha detallado este miércoles durante una comisión parlamentaria los próximos pasos del Ejecutivo autonómico. Según ha explicado en respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, el documento que define este espacio natural salió a exposición pública el pasado mes de febrero y, tras concluir dicho plazo, recabó un total de 51 alegaciones que actualmente están siendo analizadas y respondidas de manera individualizada.

Desde la oposición, la diputada socialista Alicia Vanoostende ha mostrado su escepticismo frente a los plazos manejados por la Consejería, calificando de "muy optimista" la previsión de que el Parlamento apruebe el plan a finales de año. Asimismo, ha recordado que el proceso no terminará ahí, ya que posteriormente el Cabildo deberá modificar el Plan Rector de Uso y Gestión de Cumbre Vieja, una normativa del año 2001 que resulta "bastante restrictiva" y cuya actualización legislativa podría demorarse aún más en el tiempo.

La parlamentaria ha puesto el foco en el drama humano que todavía se vive en el valle de Aridane. "Para los vecinos que tenían viviendas en la zona el tiempo se ha detenido. No tienen certezas sobre lo que podrán hacer con sus parcelas", ha denunciado Vanoostende. En esta línea, ha exigido explicaciones sobre el estado del compromiso del Gobierno para compensar económicamente a los propietarios de los terrenos que, a causa de la nueva catalogación, pasarán de ser urbanizables o rústicos comunes a estar estrictamente protegidos.

Frente a estas críticas, Miranda ha apelado a la cautela y al rigor institucional. El titular de Política Territorial ha garantizado que el Ejecutivo aborda este procedimiento con enorme "sensibilidad" tanto en su vertiente social como medioambiental. El objetivo principal, ha señalado, es resolver el expediente "de forma tranquila y sosegada" para asegurar que cada paso normativo se haga con absoluta seguridad jurídica.

El responsable autonómico ha reconocido que la redacción de este ordenamiento "no está siendo fácil". Los técnicos trabajan en la búsqueda de un difícil equilibrio entre el interés de los ciudadanos, que exigen respuestas rápidas para rehacer sus vidas, y el deber de preservar un paisaje transformado por la fuerza de la naturaleza. "Actuamos con rigor técnico, apoyándonos en criterios científicos, jurídicos y territoriales", ha aseverado.

En cuanto a la tramitación final, el consejero ha especificado que, una vez se concluya la contestación de todas las alegaciones ciudadanas, el expediente requerirá el informe preceptivo de los servicios jurídicos del Gobierno regional. Si este dictamen es favorable, el texto será elevado al Consejo de Gobierno y, con posterioridad, al Consejo Consultivo. Solo entonces estará listo para su debate y aprobación definitiva en la Cámara autonómica, proporcionando al fin el ansiado marco estable para la isla de La Palma.