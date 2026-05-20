El Gobierno propone a Canarias un acuerdo de transportes con el País Vasco mientras se tramita el traspaso de aeródromos

El Gobierno de España ha movido ficha en el tablero de las competencias autonómicas. A través del Ministerio de Política Territorial, el Ejecutivo central ha propuesto formalmente a Canarias iniciar una ronda de contactos para alcanzar un acuerdo sobre las infraestructuras de transporte de interés general. El planteamiento del Ministerio es que las negociaciones se desarrollen "en los mismos términos" que los acuerdos ya establecidos con el País Vasco, con el objetivo de elevar la propuesta definitiva a una Comisión Bilateral que se celebraría el próximo mes de junio.

El ministro del área, Ángel Víctor Torres, ha trasladado la firme intención de su departamento de avanzar con paso firme entre los equipos técnicos de ambas administraciones. Este movimiento busca equiparar el marco competencial canario en materia de transportes al de otras comunidades con regímenes especiales, abriendo un debate clave sobre la gestión de los recursos estratégicos en las islas.

El traspaso de aeródromos menores ya está en marcha

Este nuevo marco de negociación se produce justo después de que el Gobierno de la Nación remitiera al Ejecutivo canario la propuesta oficial para el traspaso de las competencias sobre aeródromos y helipuertos que no estén calificados de interés general. Esta medida, que responde al desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, busca otorgar una mayor autonomía de gestión a la comunidad en sus conexiones internas secundarias.

Desde el Ministerio se ha confirmado el envío de una comunicación en la que se ofrece total disponibilidad para fijar, en los próximos días, la fecha de la Comisión Mixta de Transferencias. El objetivo es acelerar la formalización de este traspaso, el cual se materializará de manera definitiva una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros mediante real decreto y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el de Canarias (BOC).

La exigencia de una financiación real y sin agravios

Aunque la transferencia de la gestión de estos aeródromos y helipuertos locales supone avanzar en el autogobierno, la clave de bóveda de este proceso y el principal foco de atención para el archipiélago, estará en la letra pequeña de la negociación de junio sobre las grandes infraestructuras de interés general.

Asumir nuevas competencias bajo la fórmula aplicada al País Vasco exige, por responsabilidad institucional, que el Estado garantice una dotación económica suficiente, blindada y justa. La experiencia demuestra que la transferencia de servicios sin los recursos financieros adecuados acaba convirtiéndose en una carga asfixiante para los presupuestos autonómicos.

Por ello, la prioridad para Canarias no solo debe ser la firma del acuerdo, sino exigir que no existan agravios comparativos respecto a otras regiones y que cada nueva competencia venga acompañada del dinero necesario para garantizar su viabilidad y la calidad del servicio a los ciudadanos.