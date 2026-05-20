El PP en La Guancha denuncia una reducción de 20.000 euros en becas a los estudiantes del municipio

El Partido Popular en La Guancha denuncia la reducción de 20.000 euros en las becas para los estudiantes del municipio que cursen algún curso de Bachillerato, ciclos formativos, grados y másteres universitarios.

El portavoz popular del municipio, Aarón Mesa, critica que "se trata de un recorte del 30% del presupuesto que la corporación del PP destinó durante la gestión de la legislatura pasada". "Es incomprensible e injusto que de 70.000 euros se haya pasado a 50.000 para sufragar gastos de transporte, material o las matrículas escolares de los estudiantes guancheros", manifiesta.

Mesa afirma que este descenso "choca de manera frontal con el incremento que han experimentado otras partidas destinadas a gastos superfluos de dudosa efectividad". Una afirmación que realiza tras conocer que el presupuesto municipal de 2026 experimentó un crecimiento del 10,6% con respecto al año pasado. "No se trata de falta de recursos, sino fruto de una decisión arbitraria que no prioriza las políticas realmente necesarias en los tiempos que corren", comenta.

El portavoz de los populares, formación que cuenta con cinco ediles en el Ayuntamiento, lamenta "el tijeretazo que le da el grupo de gobierno a los estudiantes, máxime cuando se está experimentando, por ejemplo, un encarecimiento en el precio del combustible".

Por este motivo, el grupo popular solicitará en sesión plenaria la reconsideración de la decisión tomada "para no poner más en riesgo las ayudas educativas que, año tras año, entrega el Ayuntamiento de La Guancha y que en los últimos años había logrado ser un modelo referente a nivel insular y regional".

"No vamos a permitir que se les baje la cuantía a quienes son el futuro del municipio y nos tendrán de frente en este sentido. Hemos sido ejemplo por el reparto íntegro de todo el presupuesto en educación y nos opondremos a que se le quite un solo euro a los estudiantes guancheros", sentencia.