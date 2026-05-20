GastroCanarias 2026 inaugura su XI edición consolidado como el gran foro gastronómico del Archipiélago

El XI Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias 2026 se celebra los días 19, 20 y 21 de mayo de 2026 en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife (Recinto Ferial), en Santa Cruz de Tenerife.

Se trata del principal encuentro gastronómico del Archipiélago y uno de los referentes del sector a nivel nacional, que reúne durante tres días a profesionales de la gastronomía, la hostelería, la industria alimentaria, la formación y el turismo.

Durante su celebración, Santa Cruz de Tenerife se convierte en un gran espacio de referencia donde la gastronomía canaria se analiza, se cuestiona y se proyecta hacia el futuro, integrando ámbitos como el producto local, la técnica culinaria, el servicio de sala, la formación profesional, las tendencias del sector, la industria, el talento joven y el negocio real.

El evento cuenta con una amplia programación que incluye campeonatos, ponencias, talleres, showcookings, mesas redondas y espacios de networking profesional. En esta edición, Galicia es el destino invitado.

Inauguración GastroCanarias 2026

La inauguración oficial del XI GastroCanarias 2026 tuvo lugar en el escenario Cabildo de Tenerife, con la presencia de destacadas autoridades institucionales de Canarias.

El acto contó con la participación de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife; Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo; Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias; Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias; Carmen Pérez, concejala de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; y Manuel Fernández, consejero insular de Industria y vicepresidente del Recinto Ferial de Tenerife, entre otras autoridades.

Durante el acto, las instituciones destacaron el papel estratégico de GastroCanarias como espacio de impulso económico, turístico y cultural, subrayando su contribución a la identidad gastronómica de Canarias, a la sostenibilidad del sector y a la generación de empleo y oportunidades.

Participación, contenidos y programación

El XI Salón Gastronómico de Canarias reúne en esta edición a más de 80 expositores y 205 stands, consolidándose como un gran escaparate del sector gastronómico y hostelero.

El programa incluye un total de 14 campeonatos de cocina y bebida, entre ellos el XX Campeonato de Canarias de Cocina – Gran Premio Cepsa, el Campeonato de Jóvenes Cocineros – Gran Premio Binter, el I Campeonato de Baristas de Canarias, además de concursos especializados como el de pizzas o montaje de mesas.

El evento se articula en diferentes espacios temáticos. El Escenario Cabildo de Tenerife acoge los principales campeonatos culinarios; el Escenario Heineken se convierte en el hub gastronómico Trend Talks, con ponencias y mesas redondas sobre tendencias, sostenibilidad, rentabilidad, salud, branding o formación; el Espacio La Marzocco está dedicado al café de especialidad; y el Aula Makro ofrece talleres formativos impartidos por chefs y expertos de referencia.

La programación reúne a chefs, profesionales del sector, productores, empresas, estudiantes y expertos, reforzando el carácter formativo, innovador y profesional del evento.