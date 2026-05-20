Manuel Domínguez exige elecciones ante el 'deterioro institucional' de España por la supuesta corrupción del PSOE

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha lanzado un mensaje de enorme contundencia ante la gravedad de los últimos acontecimientos judiciales que salpican al PSOE. Domínguez ha calificado de "nada agradable" la reciente investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, señalando que la situación política en España ha alcanzado un límite intolerable.

Ante este escenario de profunda degradación política, el dirigente popular ha exigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de prorrogar una legislatura agónica y convoque elecciones generales "de una vez por todas", devolviendo la palabra a los ciudadanos en las urnas.

Situación en España

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Domínguez se ha mostrado visiblemente indignado por el goteo constante de escándalos que cercan al entorno del Partido Socialista. "¿Qué más tiene que pasar en España?, ¿qué más tiene que suceder en nuestro país?, ¿de qué más tenemos que avergonzarnos?", se ha preguntado con dureza ante los periodistas, insistiendo en que el futuro del país debe decidirlo el pueblo español de manera soberana y limpia.

Para el vicepresidente canario, la continuidad de un Ejecutivo asediado por la sospecha debilita la confianza institucional y perjudica gravemente la estabilidad económica y social que necesitan comunidades autónomas como Canarias para seguir prosperando.

El descrédito internacional de las siglas socialistas

El líder del PP canario ha reclamado a Sánchez un ejercicio de responsabilidad para evitar que la marca de nuestro país siga viéndose arrastrada en el exterior. En este sentido, ha urgido al presidente a "no permitir que España siga deteriorándose más", alertando de que la situación actual es sumamente crítica para el prestigio democrático del Estado.

Domínguez ha concluido advirtiendo del grave impacto reputacional que supone para la nación que las sospechas de corrupción sistémica en las filas del PSOE conviertan a España en "noticia mundial de forma desgraciada", un escenario que, a su juicio, solo se puede frenar de forma democrática dando voz y voto a los españoles en las urnas.