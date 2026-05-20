'The Art of Inflation': cine y debate en Tenerife sobre la hiperinflación en Venezuela

El próximo martes 9 de junio de 2026, la capital tinerfeña será escenario de un importante evento cinematográfico y de debate económico. El Moving Picture Institute (MPI) ha organizado una proyección privada de su galardonado cortometraje original, The Art of Inflation, un evento que combinará el séptimo arte con el análisis de la crisis económica y sus consecuencias sociales.

El encuentro tendrá lugar en el Espacio Price Cine, ubicado en la calle Salamanca, 16. La apertura de puertas está programada para las 18:00 horas, seguida del inicio de la proyección a las 18:45. Posteriormente, a las 19:15, los asistentes podrán disfrutar de un panel de discusión y una sesión de preguntas y respuestas con los creadores de la cinta y expertos invitados.



Una mirada humana a la hiperinflación y el colapso

The Art of Inflation sitúa a los espectadores en la frontera entre Colombia y Venezuela durante el devastador colapso económico del país sudamericano en 2018, que se dio tras más de 3 lustros de un socialismo que depauperó la economía, pero sobre todo, con una hiperinflación sin precedentes en el continente americano que impidió el ahorro, dilapidando el poder adquisitivo de las familias venezolanas.

La trama sigue a dos hermanos, Andrés y Diego, que se ven atrapados trabajando en una plantación de coca controlada por milicias armadas mientras intentan ahorrar lo suficiente para escapar y forjarse un futuro. La película, elogiada por su capacidad para retratar la pérdida de la infancia y la búsqueda de autonomía en tiempos de crisis, muestra cómo la desesperación económica afecta profundamente a las relaciones humanas, hasta el punto de que "una moneda sin valor se convierte en un lienzo para la esperanza".

Panel de expertos y cineastas

Tras la visualización del cortometraje, el evento contará con una mesa redonda de alto nivel. Entre los ponentes destacados se encuentra Gabriel Calzada, reconocido economista y educador español, quien aportará una perspectiva técnica y académica sobre las políticas monetarias y los estragos de la hiperinflación reflejados en la cinta.



A él se sumarán los talentos detrás de la cámara: Brett Wietecha (director y coproductor del filme), Tim Hedberg (codirector y productor) y Andrea Hedberg-Rojas (colaboradora creativa). Los creadores compartirán sus experiencias rodando esta historia de supervivencia y cómo lograron plasmar en pantalla el caos íntimo derivado de la crisis económica.

El evento cuenta con el respaldo de entidades como Motivo, la Universidad de las Hespérides y Students for Liberty, y forma parte del catálogo de obras del Moving Picture Institute.

Entrada gratuita con registro previo

La asistencia a este enriquecedor evento cultural y económico es totalmente gratuita. Sin embargo, debido al aforo limitado del recinto, la organización subraya que es estrictamente necesario registrarse y reservar asiento de forma anticipada a través de la página oficial del evento. Una oportunidad inmejorable en Tenerife para reflexionar sobre la economía global, el valor del dinero y las historias humanas de resiliencia ante la adversidad.