Alfonso Rueda certifica el 'final de ciclo' del Gobierno tras el duro auto judicial contra Zapatero

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado de forma categórica que el auto judicial que abre una investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es "muy duro y muy serio". Además, certifica de manera definitiva el "final de ciclo" del Gobierno de coalición.

Durante su intervención ante los medios de comunicación en la feria 'GastroCanarias', donde Galicia participa como destino invitado, Rueda ha rechazado tajantemente la estrategia de Pedro Sánchez de llamar al PSOE a "cerrar filas". El líder gallego ha criticado que el jefe del Ejecutivo central opte por la inacción con el único objetivo de intentar ganar tiempo frente a unos hechos muy graves.

Un auto extenso que no se tapa con el pasado

Aunque Alfonso Rueda ha querido apelar al respeto a la "presunción de inocencia" y a dejar actuar a la justicia, ha precisado que los jueces "ya han actuado" mediante un auto "extenso y muy detallado" que marca el inicio de un proceso judicial que será largo. En este sentido, ha censurado que Sánchez y el PSOE pretendan aferrarse ahora a los antiguos logros de Zapatero en su etapa de gobierno:

"Esto no tiene nada que ver con su actividad posterior y con lo que se refleja ahora en las actuaciones judiciales. No puede ser que cada vez que sale un caso de estos intenten mirar para otro lado o intentar que venga algo que lo tape".

Un presidente acorralado que esquiva a la justicia

Para el Partido Popular, este nuevo escándalo judicial se suma a una lista insostenible que incluye el juicio al hermano del presidente, el recorrido judicial de su esposa y la situación de los últimos secretarios generales del PSOE. Rueda ha destacado que el Gobierno se encuentra completamente "acorralado por las corrupciones", lo que tiene gravísimas consecuencias para el cumplimiento de la legalidad y la propia imagen internacional del país.

A juicio del mandatario autonómico, Sánchez ha dejado de gobernar por completo: "Las preocupaciones del presidente no están en gobernar el país, sino en cómo esquiva, cómo se tapa y cómo se libra de todos los casos judiciales que le están acusando".

Exigencia de elecciones generales

Ante este escenario de degradación institucional, Rueda ha insistido en que la única salida democrática pasa por convocar elecciones generales "sin ninguna duda" para permitir que los españoles hablen y decidan el rumbo del país.

El líder popular ha concluido afeando que a Sánchez ya solo le mueve su supervivencia personal: "Le delata completamente que en cada intervención pública, sin que nadie le pregunte, avise de que la legislatura va a durar lo máximo posible. Todo un país de casi 50 millones de habitantes no puede estar a expensas de los intereses y del futuro personal de una sola persona".