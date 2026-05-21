Canarias aprueba un plan de dos millones para recuperar al lagarto gigante de El Hierro

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado de forma oficial el nuevo Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia simonyi). Este proyecto, que ha sido aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, tiene como propósito principal garantizar la conservación y el desarrollo de esta emblemática especie endémica que actualmente se encuentra catalogada en grave peligro de extinción.

En la actualidad, las instalaciones del Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro sirven de refugio y espacio de cría para un número significativo de ejemplares. Según ha recordado la propia Consejería de Transición Ecológica, el recinto alberga a más de 60 lagartos adultos y 93 crías, una cifra que invita al optimismo pero que requiere de esfuerzos continuados para asegurar la viabilidad de las poblaciones a largo plazo.

El acto de presentación contó con la participación del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, así como del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, y del consejero insular de Medio Ambiente, Jesús Pérez. Las autoridades realizaron además una visita exhaustiva por las instalaciones del centro para conocer de primera mano el trabajo en materia de reproducción y seguimiento que realizan los técnicos y especialistas encargados de la conservación de la especie.

Durante su intervención, Zapata ha destacado que la entrada en vigor de este plan supone "un paso decisivo" para reforzar la protección del reptil. El consejero ha recordado que el documento estratégico contempla una inversión cercana a los dos millones de euros. Este presupuesto establece un marco de actuación riguroso que permitirá desarrollar medidas fundamentales como el seguimiento científico, la mejora del hábitat natural, el control de las amenazas externas y el refuerzo poblacional a lo largo y ancho de la isla.

Por su parte, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha puntualizado que la salvaguarda de este lagarto herreño, una especie única en el mundo e indiscutible símbolo de la isla, representa "una prioridad" para su institución. Además, lo ha calificado como un ejemplo del trabajo coordinado entre las distintas administraciones para preservar el valioso patrimonio natural del archipiélago, poniendo en valor la labor ininterrumpida que desde hace décadas se lleva a cabo en el Centro de Recuperación.

Detalles Técnicos.

El nuevo Plan de Recuperación determina una serie de actuaciones dirigidas a consolidar la población natural ya existente. El objetivo no es otro que incrementar el número de ejemplares y optimizar su viabilidad genética mediante programas de cría en cautividad y posteriores reintroducciones en el medio natural. Entre las medidas previstas en la hoja de ruta se incluyen también acciones para el control de los depredadores introducidos, la restauración del entorno y el seguimiento ininterrumpido de las poblaciones silvestres.

Finalmente, el texto normativo incorpora varias líneas de actuación directamente vinculadas a la investigación científica y la sensibilización ambiental. Con estas iniciativas, el Gobierno autonómico y el Cabildo insular buscan fomentar la divulgación y enriquecer el conocimiento social sobre la importancia ecológica del lagarto gigante de El Hierro y su indispensable papel dentro de la rica biodiversidad canaria.