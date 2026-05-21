La dermatología afronta retos en salud transgénero y enfermedades de transmisión sexual

El 53º Congreso de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) se ha celebrado en la localidad de Maspalomas, en Gran Canaria. Durante el encuentro, los especialistas han puesto el foco en los nuevos desafíos médicos que afrontan en sus consultas, destacando de manera especial el aumento sostenido de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la atención derivada de los efectos secundarios que provocan los tratamientos de cambio de sexo en la piel.

En los últimos años, los médicos han detectado un notable incremento de pacientes en sus clínicas a raíz de las alteraciones dermatológicas ligadas a los procesos de hormonación. Según han expuesto el doctor Juan Jiménez, del Grupo Pedro Jaén, y el doctor Daniel Ramos, del Hospital Universitario de Canarias, la integración de su especialidad en las unidades de acompañamiento ha permitido encauzar las distintas complicaciones de estos casos de una forma mucho más estructurada.

El abordaje médico va más allá de una simple revisión rutinaria.

Los dermatólogos se enfrentan diariamente al tratamiento de secuelas severas como el acné o la alopecia, que resultan especialmente frecuentes en aquellas mujeres biológicas sometidas a terapias con altos niveles de testosterona. A ello se suman los daños en los tejidos derivados de las cirugías y otros procedimientos estéticos aplicados en las intervenciones de masculinización o feminización.

Por otro lado, los expertos han aprovechado el foro para arrojar luz sobre áreas de la salud genital que a menudo han permanecido en un segundo plano, como la patología vulvar. Esta especialidad no se limita únicamente a cuadros infecciosos, sino que abarca enfermedades inflamatorias, trastornos pigmentarios y lesiones premalignas que causan un fuerte impacto psicológico y físico en la calidad de vida de las mujeres afectadas.

Entre las afecciones de mayor incidencia destacan el liquen escleroso, la psoriasis genital y las dermatitis eccematosas. La doctora Beatriz Llombart, del Instituto Valenciano de Oncología, ha alertado de que uno de los mayores obstáculos sigue siendo el infradiagnóstico clínico, dado que muchas pacientes conviven durante años con dolor o irritación sin obtener una respuesta médica certera. En este sentido, la medicina regenerativa y el uso de láseres ginecológicos asoman como estrategias terapéuticas esperanzadoras.

Finalmente, el congreso ha dedicado un bloque prioritario al alarmante panorama de las enfermedades venéreas. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, dolencias como la gonorrea o la sífilis acumulan más de dos décadas de crecimiento ininterrumpido en España. La doctora Irene Fuertes de Vega ha remarcado que la piel suele ser la puerta de entrada visible de estas patologías, otorgando al dermatólogo un papel fundamental en el diagnóstico diferencial.

Los avances en las técnicas moleculares han mejorado la detección de contagios asintomáticos, pero los especialistas coinciden en que el repunte obedece a un cambio drástico en los hábitos sociales. Las tasas de incidencia resultan singularmente elevadas entre los varones homosexuales y los jóvenes, lo que ha llevado a la AEDV a insistir en la urgencia de promover campañas de educación y prevención sanitaria frente al déficit de formación sobre prácticas sexuales responsables.