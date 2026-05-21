La facturación de la industria en Canarias crece un 15,4% en marzo y supera la media nacional

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los últimos datos relativos a la evolución del sector secundario, confirmando una evolución notable para el archipiélago canario. La cifra de negocios de la industria experimentó en Canarias un destacado incremento del 15,4% durante el pasado mes de marzo en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Este avance subraya el dinamismo de un tejido productivo que busca diversificarse y consolidar su crecimiento continuado.



Canarias por encima de la media

Este repunte registrado en las islas no solo es positivo en términos absolutos, sino que destaca de forma muy favorable cuando se pone en perspectiva con el conjunto del país. El aumento de la facturación industrial canaria se ha situado 5,7 puntos por encima de la media nacional, que se conformó con un nada desdeñable pero más moderado 9,7%. De esta forma, las empresas afincadas en el archipiélago demuestran una envidiable capacidad para generar valor económico en un entorno que sigue presentando importantes desafíos.

A nivel nacional, el podio del crecimiento industrial está liderado por otras dos regiones del sur y el Levante español. En concreto, las comunidades que registraron las mayores subidas interanuales fueron Andalucía y Murcia, con unos extraordinarios repuntes del 20,1% y del 19,8%, respectivamente. Canarias se cuelga la medalla de bronce en este ranking autonómico, confirmando que el impulso del sector secundario se está concentrando de forma muy acusada en estas áreas geográficas específicas durante el tercer mes del año.



En la cruz de la moneda se encuentran aquellas autonomías que no han logrado subirse al tren del crecimiento productivo. El caso más llamativo es el de Baleares, que sufrió un duro desplome del 13,6% en su cifra de negocios industrial. Le acompañan en el furgón de cola Cantabria, con un retroceso del 6,6%, y La Rioja, que anotó una caída más moderada del 1,9%. Estos descensos evidencian una preocupante asimetría en la recuperación y expansión de este pilar fundamental de la economía a lo largo del territorio nacional.

Analizando el acumulado en lo que va de año, la situación mantiene un sesgo muy positivo para la economía de las islas. Durante el primer trimestre, la facturación del sector manufacturero ha crecido un 5,5% en Canarias. Esta cifra contrasta de manera abrupta con la anémica media nacional, que a duras penas logra mantenerse en terreno positivo con un escuálido avance del 0,5%. Son cinco puntos porcentuales de diferencia que blindan la posición de liderazgo del tejido empresarial insular en el arranque del curso.

Estos indicadores recientes del INE recalcan la importancia de fomentar políticas que no asfixien a las empresas y que permitan a la industria operar con la mayor agilidad posible. La creación de riqueza y empleo estable a largo plazo depende intrínsecamente de la buena salud del sector secundario, algo que las regiones líderes de este mes están logrando materializar con creces mediante el libre desempeño de su actividad económica.