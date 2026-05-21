La pasarela Padre Anchieta desatasca La Laguna

La gestión de las carreteras en Tenerife ha dado un giro de 180 grados. Tras años de promesas incumplidas, atascos kilométricos y la parálisis estructural que caracterizó a las anteriores legislaturas de izquierdas, el nuevo equipo de gobierno en el Cabildo ha demostrado que las soluciones llegan cuando hay voluntad política. La reciente puesta en marcha de la pasarela Padre Anchieta, en La Laguna, se ha saldado con éxito en su primera jornada clave.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha puesto sobre la mesa datos empíricos que desarman cualquier intento de crítica: más de 41.000 vehículos transitaron por la zona durante todo el día sin que se monitorizara ni un solo minuto de retención. Dávila defendió la idoneidad del proyecto asegurando que la infraestructura ya cumple de forma sobresaliente con su gran objetivo: dar fluidez total a la TF-5 en plena hora punta.

Una obra para devolver el tiempo a los ciudadanos

Frente a la demagogia de los sectores de la oposición, que intentaron boicotear y sembrar dudas sobre la dimensión de la pasarela, la realidad es que esta obra responde a un planeamiento técnico impecable. No solo se trata de agilizar el tráfico rodado, sino de devolver la calidad de vida y el tiempo libre a miles de tinerfeños que cada día perdían la paciencia en las colas.

Además, la obra optimiza la seguridad vial en un enclave crítico por el que circulan diariamente más de 50.000 coches y unos 20.000 peatones, la gran mayoría de ellos estudiantes de la Universidad de La Laguna. La pasarela reduce en un 10% el tiempo de tránsito a pie y aspira a rebajar hasta en un 20% los tiempos de espera en la glorieta, eliminando de raíz el riesgo de atropellos al separar el flujo peatonal del tráfico rodado en superficie.

Ingeniería puntera y optimización de fondos públicos

El resultado de esta intervención demuestra el valor de apostar por una inversión pública eficiente, ágil y con un retorno social inmediato. La imponente estructura central, diseñada por la prestigiosa firma Fhecor Ingenieros Consultores, se erige como un nuevo símbolo de modernidad para la isla. Con una viga curva continua metálica en forma de anillo que pesa 525 toneladas y cuenta con un diámetro de 100 metros (el equivalente a tres campos de fútbol alineados), la obra representa un hito de la ingeniería civil canaria puesto al servicio de la ciudadanía.