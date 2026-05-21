Portazo de Bruselas a la turismofobia de Canarias: las mentiras que ocultan al culpable de la crisis de vivienda

El Gobierno de Canarias ha vuelto a escenificar su huida hacia adelante en materia de vivienda. Durante el decimotercer Foro Urbano Mundial de ONU-Habitat celebrado en Bakú (Azerbaiyán), el viceconsejero del Gabinete del presidente regional, Octavio Caraballo, solicitó a la Comisión Europea aplicar medidas fuertemente intervencionistas, incluyendo la restricción de compra de viviendas a ciudadanos extranjeros. Una propuesta que busca un chivo expiatorio foráneo para ocultar el fracaso de las políticas de vivienda internas.

La respuesta de Bruselas, a través del director del Grupo de Trabajo de Vivienda, Matthew Baldwin, fue un rotundo recordatorio de los principios básicos de libertad y Estado de Derecho. Baldwin frenó en seco las aspiraciones de la delegación canaria advirtiendo que prohibir el acceso a la propiedad por razones de origen choca frontalmente con los tratados de la Unión Europea y supone una violación inaceptable de la libre circulación de personas y capitales.

Pese a este varapalo europeo, el Ejecutivo insular sigue insistiendo en "alternativas excepcionales" y controles de precios, negándose a abordar el problema desde su raíz económica.

La causalidad real: por qué el acceso a la vivienda es un problema en Canarias

El discurso oficial centra la culpa en "la irruption del mercado vacacional" y en la compra por parte de extranjeros. Sin embargo, la crisis habitacional del archipiélago responde a un problema crónico de restricción de la oferta y exceso de intervencionismo gubernamental, no a un exceso de demanda libre.

Las verdaderas causas que estrangulan el mercado inmobiliario canario son:

Asfixia urbanística y escasez artificial de suelo: Las restrictivas leyes del suelo y el planeamiento urbano hiperregulado impiden que el mercado responda a la creciente demanda demográfica. Si no se libera suelo para construir a un ritmo adecuado, el precio del metro cuadrado existente se dispara inevitablemente.

Inseguridad jurídica para los propietarios: Las recientes normativas de vivienda (incluyendo topes al alquiler y la protección de facto ante la morosidad y la ocupación) han provocado que miles de propietarios retiren sus viviendas del mercado de alquiler residencial tradicional. Ante el riesgo de impago y la imposibilidad de recuperar su propiedad rápidamente, muchos prefieren mantener las casas vacías, venderlas o pasarlas al mercado vacacional.

Burocracia paralizante: La concesión de una simple licencia de obra mayor en muchos municipios canarios puede demorarse años. Este cuello de botella burocrático encarece los costes de promoción y retrasa la entrada de nueva oferta al mercado.

El chivo expiatorio del turismo: Culpar al alquiler vacacional y a los extranjeros es una cortina de humo política. El capital extranjero y el turismo son motores de riqueza en las islas. El problema no es que vengan europeos a comprar o invertir, sino que el intervencionismo estatal impide que se construyan suficientes viviendas para absorber tanto a esos inversores como a la población local.

Retórica burocrática en lugar de soluciones de mercado

Mientras el mercado pide más oferta, menos trabas y mayor seguridad jurídica, la delegación canaria aprovechó su viaje a Bakú para desplegar retórica política. Adriana Regidor, responsable de Estrategia de Islas Responsables, dedicó su intervención a hablar de "justicia climática", Agenda 2030 y a proponer la creación de redes institucionales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estas agendas, que engordan la burocracia supranacional, no ponen un solo ladrillo ni firman un solo contrato de alquiler asequible. Mientras los representantes políticos diseñan hojas de ruta centradas en la "renaturalización urbana" desde costosos foros internacionales, los ciudadanos canarios siguen sufriendo las consecuencias de un mercado hiperregulado que expulsa a la inversión y castiga la creación de oferta inmobiliaria.

Europa ya ha marcado el límite: la solución a la escasez no pasa por prohibir la entrada a los de fuera, sino por permitir que se construya y se alquile en libertad para los de dentro.