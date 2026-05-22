Astrid Pérez defiende en Italia que Europa adapte sus políticas a las singularidades de cada territorio

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha defendido con firmeza la necesidad de que la Unión Europea diseñe y aplique políticas que tengan en cuenta "las singularidades" de cada territorio. Durante su intervención en el prestigioso Festival de la Economía de Trento, un encuentro que reúne a economistas, innovadores y líderes institucionales de todo el continente, la representante canaria ha puesto especial énfasis en la situación de las zonas más alejadas de los núcleos poblacionales y de ultramar.

Pérez ha recordado que el proyecto europeo debe ser sinónimo de cohesión y equidad, lo que implica reconocer que no todos los territorios parten de las mismas condiciones ni se enfrentan a los mismos retos geográficos o económicos.

El derecho al progreso con independencia del lugar de origen

En un discurso de marcado carácter social y territorial, la presidenta de la Cámara autonómica ha reivindicado la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la Unión, independientemente de las distancias kilométricas con respecto a Bruselas:

"Todos los europeos tenemos derecho a desarrollarnos y al progreso con independencia del lugar donde crecemos, nos desarrollamos o vivimos. Si defendemos la igualdad, las acciones deben adaptarse a las realidades de las regiones".

Avanzar en la descentralización de los recursos

Para el Partido Popular, la gobernanza europea del futuro debe pasar obligatoriamente por el respeto al principio de subsidiariedad. En este sentido, Astrid Pérez ha bocado por dar pasos firmes hacia una mayor descentralización en la gestión de los fondos y recursos europeos. El objetivo, según ha detallado, es conseguir que las propias regiones dispongan de las herramientas normativas y económicas necesarias para responder de manera ágil y eficaz a sus necesidades específicas.

El foro internacional ha contado además con la participación de destacados líderes regionales europeos, como el presidente del Consejo Regional del Valle de Aosta, Stefano Aggravi; el vicepresidente del Parlamento de la Región de Bruselas-Capital, Mohamed Ouriaghli; así como el presidente del Consejo Regional del Trentino-Alto Adigio/Südtirol, Roberto Paccher, junto al jefe de su oficina de prensa, Gianpaolo Tessari.