Canarias acaba con la inseguridad jurídica estatal tras lograr la anulación del registro único

El Gobierno de Canarias ha recibido con enorme satisfacción la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular el registro único estatal de alquileres de corta duración. Para el Ejecutivo autonómico, cuya Consejería de Turismo y Empleo está liderada por Jéssica de León, este histórico fallo judicial no hace más que confirmar las advertencias que las islas llevaban realizando desde hace un año sobre la "inseguridad jurídica" y la evidente invasión de competencias que suponía la norma impuesta de manera unilateral por el Ministerio de Vivienda.

La sentencia del alto tribunal avala punto por punto los argumentos de la consejera de Turismo, quien defendió desde el primer momento que el reglamento europeo en ningún caso obligaba al Estado a implantar un registro único ni a quebrar el reparto de competencias con las comunidades autónomas.

Un capricho político que ha dañado al sector

Desde la Consejería regional subrayan que la "duplicidad administrativa" generada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue, por tanto, una decisión estrictamente política y no una exigencia de Bruselas. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado que el fallo se acoge "con satisfacción pero no con alegría", debido al enorme tiempo perdido y al "enorme perjuicio y desasosiego" causado a miles de pequeños operadores, especialmente en zonas rurales y de medianías.

"El Real Decreto obligaba en muchos casos a realizar inscripciones registrales con elevados costes económicos que dejaban fuera de la actividad turística a pequeños propietarios sin capacidad para asumir esos gastos. Desde el primer momento advertimos de que era una medida ilegal, injusta y desproporcionada", recuerda Rodríguez.

Frente a la ideología, el rigor del modelo canario

El Gobierno regional lamenta que el Ministerio optara por planteamientos "más ideológicos, economicistas y contrarios a la simplificación administrativa" en lugar de escuchar los avisos de colapso que tanto los cabildos como el sector turístico habían comentado. Los populares matizan que la anulación estatal demuestra que no se puede legislar desde la "pura ideología o desde planteamientos electoralistas y propagandísticos".

Canarias ya había solicitado prórrogas y presentado recursos por las dudas operativas que ahora quedan completamente respaldadas por el Tribunal Supremo. En contraposición al modelo central, el Ejecutivo canario defiende que la regulación del alquiler vacacional debe construirse desde el rigor jurídico y el respeto autonómico, tal y como se ha impulsado a través de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Por ello, exige a Sánchez que abra una nueva etapa de "diálogo constructivo" donde impere la razón y el consenso con las comunidades.